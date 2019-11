Vippeextentions er svært populært, både her i Norge og i utlandet.

Nå varsler øyeleger om en økning i en type bakterier i øyeområdet, og om midd i de falske vippene.

– De kan være vanskelige å finne, men en sjelden gang kan vi se dem med et mikroskop, sier øyelege Gary Keoleian ved Michigan Eye Institute til ABC12.

Han sier at det oftere enn før blir funnet demodex, som er en ørliten parasitt, i vippene, og at flere bekymrer seg for «vippelus».

– Det som nå blir kalt «vippelus» i sosiale medier er faktisk en form for midd som heter demodex, og det er der bekymringen ligger, sier han.

UNDER LUPEN: Slik ser en såkalt hårsekkmidd ut. Foto: Wikipedia Commons

«Alle» har midd i ansiktet

Øyelegen understreker at nesten alle mennesker har to arter hårsekkmidder på kroppen, og da fortrinnsvis i øyenvippene og i øyenbrynene.

Arten Demodex follicolorum lever i hårsekkene, og arten Demodex brevis som er knyttet til talgkjertlene ved hårsekkene.

Keoleian sier at vippeextensions kan være helt uproblematiske hvis de blir lagt på av en profesjonell, og vippene blir tatt godt hånd om av brukeren.

Demodex kan bli overført via produkter som maskara og børster som blir brukt i forbindelse med øyeskygge.

– Over tid kan skitt og møkk samle seg opp. Når det samler seg opp, kan du oppleve at området blir irritert. Demodex kan angripe, bakterier kan slå rot, og så blir området irritert, og så plukker du på vippene dine, og så blir det en ond sirkel, sier han.

Kløe, svie og slørete syn

Optiker Kristyane Rokling sier til TV 2 at hun og kollegene i Specsavers ukentlig ser kunder med øyelokksbetennelse forårsaket av hårsekkmidd.

– Om antallet midd øker kan det gi øyelokksbetennelse, plager som kløe, svie, rødme i og rundt øynene og tidvis slørete syn. Dette må behandles, sier hun.

Hun sier at forekomsten av hårsekkmidd ses hyppigere med økende alder.

– Nesten alle over 70 år har demodex. Det er også slik at vi ser det hyppigere hos menn enn kvinner.

Optikeren sier at de behandler demodex med sesialrenseprodukter som inneholder blant annet tea tree olje.

– Det finnes egne øyelokkservietter og renseskum som pasienter kan kjøpe for daglig rens. Hårsekkmidd kan også behandles med en elektrisk børste som aktivt fjerner midden, dette utføres kun av fagpersonell. Behandling av hårsekkmidd tar tid og det er viktig å påpeke at det ikke kommer av dårlig hygiene. Når det er sagt, er daglig rens av øyelokk svært viktig for å forebygge utvikling av midd.

– Ikke overrasket

Rokling sier at hun og kollegene ikke vil påstå at det er en økende forekomst av demodex spesielt knyttet vippeextensions, selv om det er mye demodex som ikke blir behandlet der ute.

– Etter hva jeg vet er det heller ikke gjort noen publiserte studier i Norge knyttet spesielt til dette tema. Men jeg blir ikke overrasket om dette viser seg å stemme, sier hun.