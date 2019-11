Dette kom fram i en dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen(EMD).

Domstolen konkluderer med at Norge handlet i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel 8 i måten kontakten mellom foreldre og barn ble begrenset på.

Foreldrene blir tilkjent en skadeerstatning på 10.000 euro hver.

I september var forrige gang Norge ble felt i EMD. Da var saken til Trude Lobben oppe i domstolen, og det ble fastslått at hennes menneskerettigheter ble krenket da Lobbens sønn ble adoptert bort i 2012.

Saken har i ettertid fått konsekvenser for norsk rettspraksis.

Tidligere i november brukte Frostating Lagmannsrett Lobben-dommen i argumentasjonen for å oppheve tvangsadopsjon.

Beslutningen kommer også etter at det ble kjent at rundt 30 barnevernsaker nå er godkjent for behandling i EMD. Mange av dem handler om barn som er blitt tvangsadoptert.