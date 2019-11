Herman Dahl (17) er en av profilene vi fulgte i den første sesongen av «Generasjon Z» på TV 2 Sumo. Han er også med i sesong to, der vi får se en helt ny side av ham.

– Den største forskjellen på sesong én og sesong to, er at jeg ser på livet litt mer lett og humoristisk i den første sesongen. I den andre sesongen snakker jeg om litt mer seriøse ting. Det er litt rart, for det er jo å utlevere seg selv, sier han til TV 2.

Psykolog

I intervjuet i videovinduet øverst i saken, forteller 17-åringen at han har hatt flere samtaler med en psykolog det siste året.

– Det er fint å være åpen om at man ikke alltid trenger å ha det bra. Man trenger å snakke om ting av og til.

Han mener at det fortsatt er litt stigma rundt det å dra til psykolog som ung mann.

– Jeg har ikke sagt dette til alle kompisene mine, og heller ikke klassekamerater. Det er jo litt rart at de skal se dette gjennom en TV-serie. Jeg håper det går fint. Jeg krysser i alle fall fingrene for det, sier han lattermildt.

UNGE OG LOVENDE: I TV 2 Sumo-serien «Generasjon Z» møter vi Camilla Skjærdal, Anders Eggan, Ylva Olaisen, Emma Ellingsen, Herman Dahl og Kristian «Aiba» Frantzen. Foto: Espen Solli/TV 2

Forbilde?

Som norsktalende YouTuber er det få som kan måle seg med Dahl i antall fans. Han har 120 000 abonnenter, og er med i det gigantiske YouTube-nettverket «Splay».

Videregående-eleven sier han er bevisst på påvirkningskraften han har, men anser ikke seg selv som et forbilde for ungdommer.

– Jeg syns det er litt rart å se på seg selv som et forbilde, men det er helt klart et ansvar når så mange følger med. At jeg da kan komme med noe positivt som kan hjelpe andre folk, er jeg veldig glad for.

Dahl mener det er viktig å snakke om mental helse. Likevel understreker han at man ikke må pushe seg selv for hardt, men heller oppsøke hjelp når man faktisk trenger det.

– Jeg vil ikke at de som ser på episoden tenker sånn: «Nå må jeg også til psykolog». Har du noe du trenger å snakke om, så snakk om det. Det er det jeg vil anbefale til folk.