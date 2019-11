Farmen-Agna (47) har viet livet og gården sin til vanskeligstilte barn

Hun innrømmer at veien til mestring og glede kan være lang for noen.

AGNAS GÅRD: Dette er Agnas gård i Sogndal hvor hun også driver «2a-heimen». Foto: privat

– Det kan være veldig tunge tak før det går rett vei. Det har vært mange tunge stunder, men når det snur, så betyr det så mye – for oss som jobber med dem også, forteller hun.

– Den beste tilbakemeldingen

Tilbakemeldingene kommer gjerne når ungdommene har blitt litt eldre og ser tilbake på tiden på gården.

– Det er ikke alltid ungdommene er enige med meg der og da. I deres øyne oppfattes jeg nok som en person som – det er litt satt på spissen å si at jeg er streng, men – ofte står på mitt, begynner Agna.

– Men når de år etterpå takker meg og sier: «Nå skjønner jeg hva du mente». Det må være den beste tilbakemeldingen man kan få, bedyrer hun.

Gjør det ikke for pengene

Fosterhjems- og beredskapshjem-ordninger har med jevne mellomrom vært i medias søkelys og blitt kritisert fordi aktører har hatt som mål å tjene penger på det. Agna avviser at pengene er årsaken til at hun jobber med det.

– Dette er overhodet ikke grunnen til at vi driver med dette. Samtidig tenker jeg at det er nødvendig å få betalt for denne jobben. For det er en jobb – på lik linje med alle andres jobber, sier hun og legger til:

– Vi har også forpliktelser til våre ansatte, samt at vi har driftutgifter som alle andre bedrifter. Det er like viktig for oss å ta vare på de som jobber her, som det er å ta vare på de som kommer hit for å få hjelp.

Da skattelistene for 2018 nylig ble offentliggjort, viste disse at Agna hadde en formue på i overkant av 8 millioner kroner. 47-åringen forsikrer om at dette ikke er penger på konto.

– Overskudd hadde vært fint, men dette er verdier i form av gården min og bygninger jeg har arvet av faren min, forklarer hun.

