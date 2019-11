Tiltale: Ba ham komme ut før de skjøt ham med hagle

Det er fra tidligere kjent at gjenglederen er tiltalt for drapsforsøk, i tillegg til å ha bestilt en kidnapping.

Politiet har flere ganger pekt ut 28-åringen som lederen av den mye omtalte Holmlia-gjengen «Young Bloods», som har blitt omtalt som en av Norges farligste kriminelle miljøer.

28-åringen har norsk-albansk bakgrunn, og er oppvokst på Holmlia.

Han oppholdt seg en periode i Marokko, og var internasjonalt etterlyst, men ble utlevert i mai.

Han er ikke tidligere straffedømt, men nå risikerer han sin første dom.

Skjøt mann med hagle

I 2012 ble en mann skutt utenfor en boligblokk på Furuset i Oslo. Politiet mener mannen som ble skutt tilhørte gjengen Furuset Bad Boys.

I en kjennelse kom det fram at gjenglederen hadde kontakt med mannen som ble skutt på telefon flere ganger i løpet av døgnet før skytingen.

Ifølge tiltalen skal gjenglederen og den medtiltalte ha stått på utsiden av boligblokken, og bedt mannen komme ut. Da han gikk ut døren, åpnet de ild med minst to skuddvåpen.

En av de to skjøt med hagle, og traff mannen i bekkenet.

Påtalemyndigheten mener drapsforsøket mislyktes fordi mannen som ble skutt raskt fikk nødvendig helsehjelp, og fordi hagleskuddet ikke traff noen vitale organer.

Det er ikke spesifisert hvem som skjøt hagleskuddet i tiltalen. Påtaleansvarlig i saken, Kirsti Guttormsen, sier at dette, og foranledningen til skytingen, vil bli en sentral del av bevisførselen.

– Men dette vil vi først gå inn på i hovedforhandlingene, sier hun til TV 2.

Erkjenner legemsbeskadigelse

28-åringens forsvarer Øyvind Bratlien sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter tiltalen, men at han erkjenner straffskyld for medvirkning til legemsbeskadigelse.

Videre har han tidligere sagt at 28-åringen ikke kjenner seg igjen i politiets beskrivelse av ham som gjengleder.

Den medtiltalte mannens forsvarer, Øystein Storrvik, sier til TV 2 at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Og han har ingen kunnskap om hvem som har vært på stedet den aktuelle dagen, sier Storrvik.

– Involvert i voldelig kidnapping

I 2015 ble en mann kidnappet i sin egen BMW på Holmlia i Oslo. Han ble deretter fraktet til en leilighet hvor han ble holdt fanget og grovt mishandlet i nærmere to døgn.

Politiet var så bekymret for offeret at de fryktet at han var død. Mannen var svært forkommen da han ble sluppet fri ved et skogholt syd i Oslo.