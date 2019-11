– Jeg har aldri sett noe lignende

Tirsdag starter den TV-overførte høringen klokken 15.00 norsk tid. Da skal to personer, Alexander Vindman og Jennifer Williams, som begge hørte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelensky 25. juli, forklare seg.

Vindman er oberstløyntnant og født i Ukraina - den gangs Sovjetunionen. Han er en dekorert krigsveteran og sitter sentralt plassert som direktør for kontoret for europarelaterte saker, samt i rådet for nasjonal sikkerhet. Eksperter mener det blir svært vanskelig å bagatellisere det han han har å si.

Følg høringen direkte øverst i saken fra klokken 15.00!

Det var i telefonsamtalen 25. juli Trump ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap. Noen få dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i etterforskningen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år. Demokratene anser dette som et forsøk på å bestikke Ukraina for å gjøre Trump en politisk tjeneste han selv kan tjene på.

USAs utsending til Ukraina, Kurt Volker, skal også vitne tirsdag. Først ut med utspørring er demokratene. De kommer til å forsøke å bygge opp under saken de anser som et forsøk på bestikkelse av Ukraina. Så skal republikanerne gjøre sin utspørring. Da kommer de til å forsøke å styrke Trump ved å fremstille samtalene med Ukrainas president som politisk handlekraft.

– Har aldri sett noe lignende

Onsdag og torsdag dukker det flere nøkkelvitner opp. En diplomat ved den amerikanske ambassaden i Ukraina, David Holmes, er en av de som har forklart seg oppsiktsvekkende bak lukkede dører under riksrettshøringen. Torsdag vitner han for første gang åpent.

Fakta om riksrettsprosessen 25. juli hadde USAs president Donald Trump en telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj der han ba Ukraina etterforske demokraten Joe Biden og hans sønn Hunter, som har sittet i styret til et ukrainsk gasselskap.

Noen dager tidligere hadde Trump stanset en utbetaling på 390 millioner dollar (nær 3,6 milliarder kroner) i militær bistand til Ukraina.

Kjernen i etterforskningen er hvorvidt Trump brukte militærbistanden som brekkstang for å presse Ukraina til å etterforske mannen som kan bli hans motstander under presidentvalget neste år.

Innholdet i telefonsamtalen ble kjent i midten av september som følge av et internt varsel til generalinspektøren for de amerikanske etterretningstjenestene og påfølgende lekkasjer til pressen.

24. september kunngjorde demokraten Nancy Pelosi at det innledes en etterforskning i Representantenes hus som kan føre til at Trump blir stilt for riksrett. Siden 3. oktober har et titall vitner forklart seg bak lukkede dører.

Onsdag og fredag forrige uke ble utspørringene for første gang åpnet for offentligheten og sendt direkte på TV. De fortsetter denne uken.

Blant andre aktører som etterforskerne krever opplysninger fra, er Trumps personlige advokat Rudy Giuliani, utenriksminister Mike Pompeo, justisminister William Barr og visepresident Mike Pence.

Trump sier at han ikke har gjort noe galt og kaller prosessen en heksejakt. Han har også krevd å få vite identiteten til varsleren.

Avtroppende energiminister Rick Perry, Trumps stabssjef Mick Mulvaney og USAs avgåtte nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton er blant dem som nekter å vitne etter ordre fra Trump.

Trump twitrer mandag at han vurderer å gi et skriftlig vitnemål.



Kilder: NTB, AP, AFP, DPA og Reuters

Bak lukkede dører fortalte han at han ble overrasket over en telefonsamtale han overhørte mellom USAs EU-ambassadør, Gordon Sondland og president Donald Trump, og den totale mangel på sikkerhet rundt samtalen. Sondland skal vitne onsdag.

«Det var en ekstremt spesiell hendelse i min utenrikspolitiske karriere. Jeg har aldri sett noe lignende. En person som ringer presidenten fra en mobiltelefon i en restaurant og snakker så uvørent. Det er bare så mye rundt denne telefonsamtalen som skilte seg ut at jeg husker den levende», fortalte han ifølge en utskrift av vitnemålet som ble offentliggjort mandag kveld.