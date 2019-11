Hvem er det egentlig som tar de beste valgene når man skal kjøpe bruktbil? Det har Forbrukerrådet sett nærmere på i en ny undersøkelse. Og svaret deres er faktisk ganske entydig.

Hvis du er en mann, vil du kanskje ikke like hva de har kommet frem til. Er du kvinne, derimot...

Det viser seg nemlig at kvinner tar færre sjanser når de skal kjøpe bruktbil.

Forbrukerrådet har spurt tusen bruktbilkjøpere om deres erfaringer. Ett av funnene er at kvinner opptrer mer rasjonelt når de handler bruktbil, enn det menn gjør.

Kjøper nyere biler

Kun to av ti kvinner kjøper bil uten tilstandsrapport, mens fire av ti menn gjør det samme.

Kvinner er også flinkere til å sørge for kjøpekontrakt. Kun seks prosent av kvinnene sier at de har droppet kjøpekontrakt, mens hele 11 prosent av mennene dropper kontrakt.

Kvinner kjøper også noe nyere biler med kortere kjørelengde. Den gjennomsnittlige bilen kjøpt av en kvinne er 7,3 år, mot 8,4 for menn. Kjørelengden er 93 000 km for biler kjøpt av kvinner, mot 105 000 km for menn.



Kvinnene er mer fornøyd

Mens menn liker dieselbiler, kjøper kvinner mer teknisk avanserte bruktbiler. Dobbelt så mange kvinner som menn kjøper hybridbil. Kvinner er også litt flinkere til å prøvekjøre før de underskriver bruktbilkontrakten.

Dette gjør også at kvinnene er mer fornøyd med bruktbilkjøpet enn menn. 77 prosent av kvinnene sier at de er svært fornøyd, mot 73 prosent av mennene.

– Så la dama kjøpe bil neste gang, fastslår Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Skikkelig blåmandag

Brooms bilekspert Benny Christensen har selv mange år bak seg i bilbransjen. Han har også kjøpt veldig mange biler opp gjennom årene. Og gjennom eksperttjenesten Spør Benny har han også god kontakt med det som rører seg på "grasrota". Hva mener så Benny om resultatet av denne undersøkelsen?

– Jeg kan vel først som sist avsløre at jeg ikke blir så veldig overrasket! Bildet er nok ganske nyansert, men i store trekk kjenner jeg meg litt igjen i dette. Det er mange som kaster alle forholdsregler over bord når de skal kjøpe bil og lar impulsen styre. Dessverre kan det gi en skikkelig blåmandag i etterkant, sier Benny.

Mange feller å gå i

– Men er ikke menn generelt mer interessert i bil, enn det kvinner er?

– Jo, det stemmer nok, det er langt flere menn som oppgir at de er bilinteressert, kontra kvinner som gjør det. Men dessverre er det nok ikke noen automatisk sammeheng mellom interesse og det å være flink når man skal kjøpe bil. Noen menn har nok også større tendens til å være litt verdensmestere. Dette kan de, liksom. Og så er det ikke sikkert de egentlig gjør det...

– Uansett: Interesse eller ikke. Det viktigste av alt er å sette seg inn i hva man kjøper. Finne ut mest mulig om bilen i forkant og ikke minst: Sørge for å ha en skikkelig kontrakt. Det kan være mange feller å gå i når man kjøper bruktbil, derfor er det også viktig å ta dette på alvor og ikke bare kaste seg over den første og "beste" bilen man finner, sier Benny.

Og Forbrukerrådet har selv en klar anbefaling:

– Uansett kjønn kan det lønne seg å gå gjennom Forbrukerrådets sjekkliste for kjøp av bruktbil før man slår til, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.