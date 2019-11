Tirsdag morgen publiserte influenser Sophie Elise Isachsen (24) og venninnen Fetisha Williams (23) episode 41 i sin podcast «Status fra Sophie & Fetisha» med tittelen «Det er slutt».

Duoen har drevet podcasten siden februar 2019, og har publisert 41 episoder.

Mye hat

I episoden nevner Isachsen blant annet årsaken til at jentene velger å gi seg nå.

– Jeg har følt at alle bare hater meg, og at det ikke har vært noe poeng at jeg har vært her, og at det eneste jeg gjør er å avbryte, si idiotiske ting og så lytter jeg på episodene og kjenner meg ikke helt igjen i det, sier bloggeren til venninnen i podcasten, og legger samtidig til:

– Det har brutt meg ned på et nivå som ikke engang er hyggelig å snakke om.

Isachsen forteller også at det har kommet til et punkt hvor hun føler hun har delt for mye av privatlivet, og at podcasten «fikk begeret til å renne over».

I tillegg til podcasten har hun i årevis delt av seg selv på sin egen blogg og YouTube-kanal.

Fristed

Williams ble kjent gjennom TV 2-programmet «Sophie Elises verden», hvor hun blant annet var Isachsens frisør og venninne. Selv har hun opplevd podcasten litt som et fristed.

– Podden for meg har jo virkelig vært «freespacen» min da, og det stedet jeg føler jeg har vært mest autentisk. Jeg er jo autentisk på Instagram også men ikke like autentisk som her, sier Williams i podcast-episoden.

Men selv om de legger podcast-samarbeidet bak seg kommer de ikke til å legge vennskapet bak seg, ei heller å forsvinne helt fra rampelyset.

– Vi snakkes jo ikke neste tirsdag, men vi snakkes på Instagrammene våre, og kanskje du starter en annen pod, hvem vet, sier Isachsen til venninnen.