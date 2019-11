Denne uken har Ford premiere på en bil veldig mange nordmenn ønsker seg: Nemlig den elektriske SUV-en de har kalt Mustang Mach-E.

Firehjulstrekk, rekkevidde på inntil 600 kilometer og prislapp som starter på drøyt 400.000 er en ekte vinnerkombinasjon i det norske bilmarkedet.

Men Ford blir på ingen måte alene om å kunne tilby elbil med lang rekkevidde. BMW går nå ut med ny informasjon rundt sin kommende i4. Også det en bil som kan komme til å treffe det norske markedet på en perfekt måte.

Her handler det om ny motor, ny elektronikk, ny ladeenhet og nytt høyspenningsbatteri som skal gi rekkevidde på opp til 600 kilometer.

Skal sette ny standard

i4 er en del av en omfattende produktoffensiv fra BMW. I 2023 skal selskapet tilby 25 ladbare modeller, hvorav minst halvparten er helelektriske.

BMW hevder selv at den elektriske drivlinjen i i4 skal sette en ny standard for energitetthet, effektivitet og elektrisk rekkevidde for det tyske bilmerket. Femte generasjon BMW eDrive-teknologi introduseres først i den elektriske SU-en iX3 som kommer neste år 2020. Deretter i iNEXT og i4 i 2021.

Den elektriske motoren får en maksimal effekt på rundt 390 kW/530 hk – tilsvarende V8-bensinmotoren som man finner i andre nye BMW-modeller. Sprinten fra 0-100 km/t vil gå unna på rundt 4 sekunder, mens toppfarten blir over 200 km/t.

Norske kunder strømmer til for å kjøpe Fords nye elbil

BMW satser elektrisk: Fra ventre iNEXT, iX3 og i4.

Flat batteripakke

Det nye høyspenningsbatteriet har nye battericeller og langt større energitetthet enn tidligere. Her er det flere battericeller per modul, færre komponenter og et mer fleksibelt design.

Selve batteripakken blir svært flat, med en vekt på rundt 550 kilo. Med en kapasitet på rundt 80 kWt, gir dette altså i4 en rekkevidde på rundt 600 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden.

Den neste generasjonen elektriske drivlinje fra BMW Group er skalerbar for bruk i en rekke modeller. Ladeenheten har en kapasitet på opp til 150 kW er også designet for bruk i kommende ladbare hybrider. Batteriet kan lades til rundt 80 prosent på omtrent 35 minutter. Det betyr en ladetid på 6 minutter for en rekkevidde på 100 kilometer.

Brukt elbil: Hvor lenge varer egentlig batteriene?

Batteripakken får et fleksibelt design, slik at den best kan tilpasses de ulike modellene.

Stor SUV

I iX3 vil den elektriske motoren få en effekt på over 270 hk og jobbe sammen med et høyspenningsbatteri med nettoeffekt på over 70 kWt. Rekkevidden blir over 400 kilometer (WLTP) og også her vil ladeenheten være konfigurert for 150 kW hurtiglading. Med lanseringen av BMW iX3, blir BMW X3 den første modellen fra BMW som vil tilbys med bensin- og dieselmotorer, som ladbar hybrid og som en helelektrisk modell.

I 2021 lanseres en annen elektrisk SUV, foreløpig kjent som BMW iNEXT. Dimensjonene til denne bilen er på størrelse med siste generasjon BMW X5. iNEXT vil kunne by på autonome egenskaper på det vi kjenner som nivå 3 og får en rekkevidde på 600 kilometer (WLTP).

2021 er også året hvor BMW i4 lanseres, som en erketypisk BMW Gran Coupé. Modellen skal produseres i München, side om side med andre BMW-modeller som 3-serie Sedan og 3-serie Touring. 3-serie Sedan leveres allerede som ladbary hybrid og fra neste år kommer også BMW 3-serie Touring som ladbar.

Her trenger du ingen nøkkel - og det finnes ikke dørhåndtak

i4 fotografert ute på vintertest. Nå er det nok ikke veldig lenge til vi kan få se den med litt mindre kamuflasje.

Passerer en halv million i år

Bærekraft og forutsigbarhet i tilgang på råmaterialer står sentralt for neste generasjon BMW eDrive. BMW-gruppen vil fra 2020 selv stå for anskaffelse av kobolt og litium til battericellene. Dette skal sikre full åpenhet om opprinnelsen til de to sentrale råmaterialene som brukes i batteriene og leveranser frem til 2025 og utover. I tiden fremover vil BMW kjøpe kobolt direkte fra gruver i Australia og Marokko. Lithium vil også bli levert fra blant annet Australia.

Ved utgangen av 2019 har BMW-konsernet som mål å levere bil nummer 500.000 med elektrifisert drivlinje. I 2021 skal de elektrifiserte modellene utgjøre en fjerdedel av selskapets solgte biler i Europa. I 2025 vil volumet utgjøre en tredjedel og i 2030 vil halvparten av BMW Group sine solgte biler i Europa være elektrifiserte, hvis det går etter planen.

Les mer om iX3: Kommer neste år – og blir spennende

Se video: Her er el-SUVen på vintertest