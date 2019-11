Åtte år har gått siden Saab gikk konkurs, og verden mistet et bilmerke med mye personlighet og en rik historie.

Saab ble til slutt offer for finanskrisen som rammet bilbransjen hardt. Den amerikanske eieren General Motors (GM) havnet i store problemer og måtte kutte på alle kanter. I en kort periode var nederlandske Spyker inne på eiersiden. Men de hadde i realiteten ingen mulighet til å redde Saab, dermed endte det i skifteretten.

Konkursboet ble plukket opp av det svensk/kinesiske selskapet NEVS, som umiddelbart gikk ut med store ambisjoner for Saab. Heller ikke det gikk på skinner, og NEVS mistet snart rettighetene til å bruke Saab-navnet.

God prisøkning

De er imidlertid fortsatt aktive i Trollhättan og tidligere i år ble det kjent at NEVS skulle auksjonere bort den aller siste Saaben som trillet ut fra fabrikken.

Etter en liten budkrig, var det danske Claus Spanggaard som stakk av med bilen. 465.000 svenske kroner var det som skulle til for at han ble ny eier. Det var for øvrig litt over det prisen ble vurdert til i utgangspunktet. Den var nemlig estimert til mellom 350.000-450.000 kroner.

Det var igjen betydelig mer enn det bilen hadde som listepris tilbake i 2013. Da kostet den 279.000 kroner, pluss 10.000 ekstra for automatgir.

NEVS fikk i gang samlebåndet etter at det hadde stått stille lenge. Da produserte det et lite antall av sedanen 9-3. Foto: NEVS.

Fikk i gang samlebåndet

Det er forresten ikke kjent om Claus kjørte den hjem til Jylland på egne hjul, eller om han fikk den transportert. Med tanke på at bilen bare har rullet 66 kilometer til nå, er det kanskje naturlig å velge det siste. Med mindre den nye danske eieren faktisk har tenkt å bruke bilen aktivt.

Dette eksemplaret er en del av et parti biler som ble produsert da NEVS overraskende klarte å få i gang samlebåndet ved fabrikken, i 2013. Da var det nesten tre år siden det sist ble laget en ny bil her.

Visste du at denne Saaben finnes?

Karakteristisk interiør med mye særpreg. Det merkes unektelig også at dette ikke er heeelt siste nytt... Foto: NEVS.

Puttet inn alt utstyr

Om det var tenkt som starten på et comeback, eller om NEVS bare ville utnytte deler som allerede lå på lager, er litt uvisst. Men i løpet av noen måneder dette året ble det produsert til sammen 420 biler. Det ga litt penger i kassen den gangen, men ikke nok til at NEVS kunne få til noe comeback.

Alle de produserte bilene var for øvrig 9-3 Aero sedan, og de hadde en 2-liters bensinturbo på 220 hestekrefter under panseret. På utstyrsfronten gjorde NEVS det enkelt: De puttet inn alt de hadde tilgjengelig. Kundene kunne velge mellom to farger: Sort eller sølv. Dessuten om de ville ha manuell girkasse eller automatgir.

Dette var vår aller siste tur i en Saab

NEVS rakk å produsere noen eksemplarer av Saab 9-3 etter at de tok over. Så var det helt slutt. Foto: Scanpix

Lever videre i Kina

Etter konkursen har det flere ganger gått rykter om at Saab skulle gjøre comeback. Men etter hvert som tiden har gått, har også håpet blitt mindre.

NEVS mistet som nevnt rettighetene til Saab-navnet, de tilhører forsvars- og flyteknikk-konsernet Saab AB. NEVS fikk bruke navnet i starten av sin eierperiode, men Saab AB hadde sikret seg en rekke klausuler som gjorde at de kunne dra disse rettighetene tilbake da NEVS havnet i økonomiske problemer. Og der var det ingen nåde.

Uansett: Denne 9-3 utgaven lever faktisk videre, i Kina. Den begynner naturligvis å trekke på årene, men i det kinesiske markedet er det nok mulig å selge den i noen år til.

Se video: Her lever Saab videre, på en måte...