I august ble den Rakim Mayers, best kjent som ASAP Rocky dømt for vold etter en slåsskamp i Sverige. Han slapp fengsel, men hadde allerede sittet i varetekt i en drøy måned.

Venner med de innsatte

I et nytt intervju åpner rapperen seg opp om tiden i det svenske fengslet Kronoberghäktet.

ASAP Rocky fortalte blant annet at han ble gode venner med flere av de innsatte.

Det skriver Forbes Magazine.

Den 11. desember er han tilbake på svensk jord, når han står på scenen i Globen i Stockholm. I intervjuet sier rapperen at han nå vil gi tilbake til det svenske fengselet.

Deler av inntektene fra konserten vil nemlig gå til å forbedre forholdene i fengselet.

– Det meste vil gå til fangene, og for å gjøre fengselet bedre, sa rapperen.

Vil donere klær

Rocky sier også at han har hjulpet til med å designe klær og uniformer til de innsatte.

– Jeg forsøker å gjøre så godt jeg kan. Jeg vil bare fortsette å oppmuntre de som kommer etter meg til å gjøre det bedre, sa han videre.

Opplysningene om at ASAP Rocky har designet klær til de innsatte avvises imidlertid av sjefen for Kronoberghäktet, men Fredrik Wallin bekrefter til Aftonbladet at rapperen har tatt kontakt, og spurt om han kan donere klær til fengselet.

– Hans advokat har tatt kontakt og uttrykt et ønske om å få donere t-skjorter og bukser til de innsatte. Vi har fått en mail, men vi har ikke gjort noe med forespørselen enda, sier han til den svenske avisen.

Så sent som på søndag sendte ASAP Rockys advokat over et bilde på klesdesignet. Buksen og t-skjorten er grønn, og på overdelen står det «PROMENVD», ifølge Aftonbladet.