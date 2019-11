Rundt hundre demonstranter forskanser seg fortsatt ved det tekniske universitetet i Hongkong, som er under tung beleiring av politiet. De siste to dagene har over 200 personer blitt skadet under sammenstøt mellom politi og demonstrantene der, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Allerede skal over 600 demonstranter ha valgt å flykte fra universitetet, som blir brukt som base for å gjennomføre blokader og til planlegging. Noen av demonstrantene valgte å rømme via kloakken.

Flere har flyktet

På bakkeplan har mange valgt å overgi seg i møte med tåregass, vannkanoner og gummikuler fra politiet.

Flere demonstranter, som har fortsatt kampen, har kastet bensinbomber og murstein på politiet.

CNN omtaler de siste dagenes hendelser ved universitetet som blant de mest voldelige og dramatiske siden demonstrasjonene startet for seks måneder siden.

Oppfordrer til fredelig løsning

Carrie Lam, leder i Hongkong, fortalte under en pressekonferanse tirsdag at hun håper konfrontasjonene mellom demonstrantene og politiet ikke eksalerer, og at situasjonen kan håndteres på humant vis, ifølge Reuters.

Samtidig opplyser hun at videre voldshandlinger ikke kan utelukkes, og at politiet vil svare slik de mener er nødvendig.

TALTE TIL DEMONSTRANTENE: Tirsdag oppfordret Hongkong-leder Carrie Lam demonstrantene til å overgi seg. Foto: Nicolas Asfouri

– Om demonstrantene kommer ut på fredelig vis, da vil man ikke havne i en slik situasjon at vold vil skje, uttalte Lam.

Sår tvil om uavhengighet

Demonstrasjonene startet etter et lovforslag mange fryktet ville gjøre det mulig for myndighetene i Hongkong å utlevere ettersøkte til kinesiske myndigheter. Forslaget er senere trukket tilbake, men demonstrasjonene har fortsatt.

Kina sådde igjen tvil om byens uavhengighet natt til tirsdag, da de stilte spørsmål ved hvorvidt Hongkongs øverste domstol hadde makt til å bestemme at et maskeforbud var grunnlovsstridig.