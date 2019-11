Maltas største stjerne elsker Norge – strålte etter iPad-invitasjon

Malta-Norge 1-2

– In English, right?

Michael Mifsud ser med både håp, forventning og glimt i øyet på TV 2s reporter, før han smilende bekrefter at han ikke snakker norsk til tross for 2,5 år i Lillestrøm i midten av forrige tiår.

– Jeg kunne noen ord, men det er det, smiler han.

Malta-legenden klarte nok en gang å tegne seg for målpoeng i et oppgjør mot Norge mandag, tolv år etter at han scoret maltesernes eneste mål i 1-4-oppgjøret i 2007 som best huskes for Steffen Iversens hat trick.

Etter den målgivende pasningen til Paul Fenech mandag feiret han også som om det var betydelig mer på spill enn en skarve utligning i en i utgangspunktet uviktig kamp mot Norge.

– Jeg elsker fotball. Det er det som gjør meg lykkelig. Når du avslutter karrieren, er det alt du tar med deg. Resultater og trofeer og titler. Det føltes godt å utligne hjemme foran supporterne våre, så hvorfor ikke? spør han retorisk.

Full kontroll på egen kontroll: – Tror faktisk jeg er nummer 58 i verden

Mifsuds utrolige scoringsrekord for landslaget – 41 mål for en minputt som Malta – ble også omtalt forut for kampen, men hurtigtoget blir nærmest for beskjeden å regne når han konfronteres med den. Det er imidlertid tydelig at han har stålkontroll på hvor sterk statistikken faktisk er.

– Hehe. Jeg gir alltid mitt ytterste. Jeg tror faktisk jeg er nummer 58 i verden. Jeg elsker å score mål. Jeg elsker å vinne kamper.

– Hvor stolt er du av den rekorden?

– Det er min belønning for det jeg har ofret gjennom karrieren. Så, ja.. smiler den tidligere Tippeliga-profilen.

Elsker Norge - overraskes av videohilsen

Og hukommelsen rundt egen scoringsrekord er langt ifra den eneste som sitter. Veteranen husker med glede tilbake til sine dager på Åråsen mellom 2004 og 2006.

– Jeg elsker Norge. Jeg hadde en virkelig god tid der. Alle var så vennlige med meg. Fotballmessig gikk det veldig bra da jeg var der. Det var en fin opplevelse, og jeg vil elske å dra tilbake og møte alle mine venner. Og kanskje se Lillestrøm vinne noe, forteller han med hengivenhet i blikket.

Selve rosinen i intervjupølsen spares da også til slutten, når Mifsud får overbrakt en videohilsen på iPad fra sin en av sine gamle lagkamerater på Romerike.

«Hallo, Michael. Frode Kippe her. Lenge siden vi har sett hverandre. Den 25. januar spiller jeg min testimonialkamp i Lillestrøm. Jeg håper å se deg der. Jeg vil se deg tilbake og jeg vil se deg score mål igjen. Ta vare på deg selv. Ingen skader, og så håper jeg å se deg i Norge veldig snart».