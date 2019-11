Tyrkia mener USA og Russland ikke holder seg til våpenhvileavtalen nord i Syria og truer med ny inngripen mot kurdiske soldater.

Med mindre USA og Russland holder løftet om at kurdiske militssoldater forlater grenseområdet nordøst i Syria, vil Tyrkia starte nye angrep i området, advarte utenriksminister Mevlüt avusoglu mandag.

– Har de oppfylt det som var kravene i avtalen? Nei, det har de ikke, men de burde, sa avusoglu ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu.

I oktober varslet USAs president Donald Trump full tilbaketrekning fra det nordlige Syria. Der hadde amerikanske soldater kjempet sammen med kurdisk milits mot den ytterliggående islamistgruppa IS.

Tilbaketrekningen gjorde at Tyrkia startet en militæroffensiv over grensa, rettet mot den kurdiske militsen som Tyrkia anser for å være terrorister.

Russland fikk i forrige måned i stand en våpenhvile, der Tyrkia gikk med på å innstille angrepene og la de kurdiske militssoldatene forlate grenseområdet.

– Om vi ikke får den ønskede effekten, vil vi gjøre det som må til, som vi har gjort tidligere, sa avusoglu.

– Det er ikke noe annet alternativ. Vi må fjerne terrortrusselen som er nær oss, sa han videre.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har tidligere hevdet at amerikanske soldater fortsatt patruljerte sammen med kurdisk milits i området Tyrkia gjør krav på som en såkalt sikkerhetssone.