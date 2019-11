Det er litt Klæbo og Northug over denne trønderen

I fjor var Norges herrer verdens soleklart beste landslag, og sammen vant de både verdenscupen sammenlagt, Tour de Ski, nasjonscupen og hvert eneste VM-gull i Seefeld.

Et spørsmål som naturlig nok melder seg er om våre beste menn klarer å følge opp fjoråret, eller om konkurrentene klarer å slå tilbake. Det blir også spennende å se om det er noen andre norske utøvere som kan utfordre de seiersvante landslagsgutta.

Blant herrene er det knyttet stor spenning til om Johannes Høsflot Klæbo har blitt enda bedre etter å ha tatt steget over på distanselaget, eller om økte treningsmengder har gjort at han vil få det tøffere i sprint? Russiske Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov har begge sett sterke ut i deres første renn for sesongen og fra Finland meldes det om at Iivo Niskanen har ambisjoner om å vinne verdenscupen sammenlagt.

Også fra sine egne lagkamerater kan Høsflot Klæbo vente seg tøff konkurranse. Emil Iversen har aldri sett bedre ut og fra sprintlaget rapporteres det blant annet at Finn Hågen Krogh er på vei tilbake i toppform. Da glemmer vi selvsagt ikke løpere som Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth, som alle endte blant de fem beste i fjorårets sammendrag, eller tourspesialist Martin Johnsrud Sundby som endelig fikk sitt etterlengtede individuelle VM-gull i Seefeld.

Sjokkert hvis noen utenfor landslaget er med i Ruka

Mens damene tilsynelatende har alt å gå for på Beitostølen, har herrene allerede fått utdelt åtte av de ti plassene til verdenscupåpningen. Undertegnede blir nærmest sjokkert om det er noen utenfor landslaget som får gleden av å være med når verdenscupen starter i finske Ruka, men en skal aldri si aldri. Det som i hvert fall er sikkert er at dersom noen utenfor landslaget skulle gå seg inn på pallen på Beitostølen, vil diskusjonene komme. Derfor er det spennende å ta en titt på de litt mindre kjente navnene, som alle har ambisjoner om å gå verdenscup i vinter.

Blant gutta er det ikke noe rekruttlandslag å se opp for i vinter, da løperne som i utgangspunktet var tiltenkt en plass på laget valgte å takke nei. Det betyr at løpere som Martin Løwstrøm Nyenget, Håvard Solås Taugbøl og Daniel Stock er tilbake på de såkalte Veidekke-lagene. På disse regionlagene kryr det av løpere med verdenscuperfaring, og på den klassiske sprinten kan man blant andre forvente å se Pål Trøan Aune, Fredrik Riseth og kanskje også skøytespesialist Gjøran Tefre helt i toppen. Glem heller ikke Team Telemarks Mikael Gunnulfsen og Even Northug, som har jobbet hardt for å nærme seg storebrødrenes resultater.