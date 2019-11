Se opp for dette talentet i vinter

En ny sesong står for døren og som alltid er det stor spenning knyttet til hvilke løpere som blir sesongens store stjerner og hvem som kommer til å stå for vinterens gjennombrudd.

Her er noen kjente og ikke fullt så kjente damer å følge ekstra nøye med når sesongen starter for alvor de neste ukene.

Før sesongstart er spørsmålene mange. Er Therese Johaug like overlegen som i fjor, eller har de svenske damene kommet nærmere?

Heidi Weng ser ut til å ha tatt et stort steg tilbake mot gammel storform, og Ingvild Flugstad Østberg gir neppe ved dørene når hun skal forsvare fjorårssesongens verdenscupseier. Blir det Johaugs egne lagvenninner som blir tøffest å slå, eller er det Krista Pärmäkoski, Natalja Neprjajeva eller Jessie Diggins som for alvor vil utfordre fjorårets soleklare ener?

I sprint blir det spennende å se duellen mellom Maiken Caspersen Falla og de svenske jentene, og om Kristine Stavås Skistad kan ta verdenscupseieren hun har annonsert at hun går for. Skiforbundets økte damesatsing vil forhåpentligvis gi resultater allerede i vinter, men klarer de å tette luka til Sverige i sprint?

Undertegnede er også nysgjerrig på hvor god Helene Marie Fossesholm blir, ungjenta som ikke er inne i sin siste juniorsesong en gang!

Allerede under åpningshelga på Beitostølen kan man få noen svar på hvor landslagsløperne står. For deres del starter imidlertid ikke sesongen for alvor før i Ruka helgen etter. Derfor er det kanskje vel så spennende å følge med på hvilke løpere som har planer om å slå nedenfra og utfordre de norske stjernene denne vinteren.

I motsetning til hos herrene, der hele åtte av ti løpere allerede er tatt ut til verdenscupåpningen, er det foreløpig ikke offentliggjort noe laguttak blant damene. Her er det etter alt å dømme muligheter for dem som viser seg frem på Beitostølen.

Før denne sesongen er det verdt å merke seg at Skiforbundet til slutt valgte å satse på et rekruttlag bestående av utelukkende damer.

Her er Kristine Stavås Skistad den store profilen. Med seg på laget har hun en rekke spennende utøvere, som har vist seg frem både i junior- og U23-klassen, men det er vanskelig å peke ut hvem av dem som ser ut til å kunne ta steget opp i den ypperste eliten. Jevnt over har både Marte Mæhlum Johansen, Amalie Ous, Julie Myhre, Mathilde Myhrvold og Tiril Liverud Knudsen alle vist at de kan ta det neste steget, og kanskje benytter én eller flere av dem muligheten til å yppe seg allerede på Beitostølen.