Se ekspertenes debatt i vinduet øverst!

Samtidig som Erling Braut Haaland bøtter inn mål for Red Bull Salzburg og er toppscorer i Champions League, har Alexander Sørloth vist gode takter for landslaget.

Da Sørloth ble matchvinner mot Malta, satte han inn sitt fjerde mål på sine tre siste kamper med flagget på brystet.

I tillegg har han scoret jevnt og trutt for Trabzonspor.

Flere av TV 2s eksperter vegrer seg for å slå fast hvem av formspissene Lars Lagerbäck kommer til å velge i EM-playoffen mot Serbia.

– Jeg regner med at Lars og ledelsen følger veldig nøye med på hva Braut Haaland gjør fremover. Naturligvis også Alexander Sørloth. Neste kamp er flere måneder frem i tid, så det er umulig å si hva han ville valgt, sier Egil «Drillo» Olsen i TV 2s studio.

– Sett lite av Haaland på landslaget

Erik Thorstvedt påpeker at landslagssjefen har det med å overraske.

– Lagerbäck har en enorm tradisjon med å drite i hva alle synes. På Island var såkalte stjernespisser ikke med til fordel for andre. Når han først velger sin gjeng, er han enormt lojal. Han kan fort ta den stikk motsatte av det alle andre mener, spekulerer Thorstvedt.

Solveig Guldbrandsen påpeker at Sørloth har mer erfaring på landslaget. Trønderen har 22 kamper mot Haalands to.

– Jeg synes vi har sett for lite av Haaland på landslaget. Det er én ting å prestere på klubblaget, der du trener sammen og får et samspill. Det Sørloth har vist er bra, men det er mot dårlig motstand. Så har det litt å si hva slags motstandere du møter og hva slags spillertype du er ute etter. Det kreves defensiv jobbing også, og det handler om formspillere, påpeker Guldbrandsen.

Ikke i tvil

I motsetning til ekspertkollegaene, er Jesper Mathisen skråsikker på hvem Lagerbäck kommer til å velge.

– Det kan skje veldig mye i månedene frem mot den kampen, men hvis Braut er i nærheten av den formen han har vist i det siste, er det ingen tvil om hvem som kommer til å starte. Sørloth har tatt godt vare på sjansen han har fått i disse to kampene, men det er også mot veldig svak motstand, understreker Mathisen.

Haaland ble foretrukket mot Færøyene. Jærbuen måtte imidlertid trekke seg da han fikk en kjenning under oppvarmingen, og ble så ikke med på flyet til Malta.

– Hvordan han hadde gjort det i disse to kampene får vi aldri svar på, men jeg føler meg rimelig sikker på at han hadde hamret inn et par mål. Det kan også være greit å ha Norges beste straffeskytter på banen etter Kings bom i kveld, poengterer Mathisen.