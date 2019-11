Se Joshua Kings straffebom i sammendraget øverst i saken!

Malta-Norge 1-2

– Jeg vet ikke om jeg bommet fordi det har vært så mye skriverier i det siste, men det var bra at jeg bommet i dag og ikke i mars.

Det sier Joshua King til TV 2 etter at han for første gang i A-landslagskarrieren misset fra elleve meter i mandagens 2-1-seier over Malta.

– Snakket om ut av ingenting

De foregående fem forsøkene hadde han satt i nettet, men nå som Erling Braut Haaland - som har scoret på 26 straffespark på rad i sin karriere - har gjort sin inntreden i A-landslaget, ble straffetakertematikken tema på en pressekonferanse på Ullevaal forut for helgen.

– Du tenkte ikke på det da du gjorde deg klar til å ta straffen?

– Nei, det gjorde jeg ikke, men jeg tenkte på det etterpå da jeg bommet. Da tenkte jeg på at det er mange som har snakket om straffer ut av ingenting, sier King.

– De beste i verden har bommet også. Ronaldo og Messi

Deretter gjentar han det samme som han sa tidligere i uken om at han ikke ser for seg et skifte av straffetaker.

– Jeg har tatt alle straffene her og tar alle straffene for klubblaget, men av og til så bommer man, og av og til scorer man. De beste i verden har bommet på straffer også. Ronaldo og Messi. Så det er vanlig. Men heldigvis bommet jeg i dag når det ikke betydde så mye, og det er viktig.

– Du har jo fem av seks straffer for Norge før denne, så nå har du fem av seks? Du tar den neste og?

– Ja, jeg tar den neste. Så lenge jeg er på straffer. Så lenge jeg spiller for landslaget, så regner jeg med at jeg tar straffer. Jeg sier aldri nei, sier King til TV 2.

Den neste muligheten kommer kanskje i mars. Da venter Serbia til playoff-semifinale på Ullevaal.

