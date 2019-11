Joshua King så ut til å ha fått en kjenning i hamstringen.

Han beskriver det som «litt sårt», og varsler at han vil få skaden undersøkt når han er tilbake i England.

– Jeg kan ikke si altfor mye. Hvis jeg skal gjette, i to uker, sier King om skadeomfanget til TV 2.

Brede Hangeland slo fast at Bournemouth-leiren neppe er fornøyd med at King spilte nesten 90 minutter i en tilnærmet betydningsløs landskamp.

Det kan koste dyrt for Premier League-klubben, ettersom et svært travelt juleprogram snart står for tur.

– Vi spilte ikke for mye annet i dag enn FIFA-ranking, men det var ikke «Perry» eller Lars (Lagerbäck) sin feil. Det var ikke så høyt tempo, og det var ikke veldig slitsomt å spille. Men av og til er det kanskje lurt å tenke seg om når man har spilt hver eneste kamp på klubb- og landslaget, sier King.

Mats Møller Dæhli, som til tider imponerte på høyrekanten i første omgang, ble byttet ut i pausen med en skade.

– De siste to-tre minuttene kjente jeg det bak i hamstringen, så jeg kunne ikke sprinte ordentlig. Da var det ikke vits i å fortsette, forklarer Møller Dæhli, som sier at det var «rett før strekk».

Tore Reginiussen gikk forbi pressen med en ispose på kneet etter kampen. Rosenborg-stopperen vet ikke helt hva som er galt.

– Jeg vet ikke helt. Jeg var småstiv før kampen, så ble det bare verre og verre. Jeg tror ikke det er noe alvorlig, men det var litt små-ubehagelig på slutten, sier Reginiussen.