Drillo tror Lagerbäck fortsetter - dette sier landslagssjefen selv

– Du må ha en trener som er motivert. Det er det viktigste. Det er bra at spillerne ønsker ham videre, og jeg regner jo med at NFF er ute etter å ha ham med videre. Jeg tror det står på at han må bestemme seg selv. Han har signalisert litt at han er usikker. Så spørs det hvor motivert du er når du er vant til å ta et lag til mesterskap, hvis du ikke tar et lag til mesterskap. Det kan være litt sånne ting han vurderer, sier den tidligere norske landslagsprofilen på kvinnesiden.

Har fått landslaget tilbake på rett kjøl

Lagerbäck overtok Norge underveis i kvalifiseringen forut for VM i Russland, og har siden sin første kamp som sjef i mars 2017 sakte, men sikkert fått troen tilbake på det norske landslaget.

I 2018 vant laget sin gruppe i nyvinningen Nations League på nivå C i Europa, og rykket opp til det nest beste selskap til neste versjon. I inneværende kalenderår har de vist at de kan matche de fleste, men har ikke evnet å vippe de avgjørende kampene i sin favør.

Fem uavgjorte kamper i gruppespillet, inkludert de to skjebnesvangre hjemme mot Sverige (3-3) og Romanai (2-2) der man to ganger lot 2-0-ledelser glippe, har vært medvirkende til at direkte EM-plass aldri ble et faktum. I stedet må Norge prøve å kvalifisere seg via play off, som starter med semifinale mot Serbia på Ullevaal i slutten av mars neste år, før det blir en enkeltstående finale mot en annen nasjon fra det som var Nations Leagues tredje nivå i fjor.

Mesterskapsgrossist med Sverige - ikonisk på Island

Lagerbäcks forrige jobb var med Island, som han ledet fra 2011 og frem til deres første mesterskap noensinne, der han også tok skalpen til selveste England i åttedelsfinalen, i EM i 2016. I sin tid på sagaøyen ble han nærmest for et nasjonalt fotballikon å regne.

Lagerbäck er kanskje allikevel mest kjent fra sine år i svensk landslagsfotball, der han var ansatt i nesten 20 år. Først var han U21- og deretter B-landslagssjef fra 1990 til 1997, før han tok steget opp til A-laget som assistenten til Tommy Söderberg i 1998.

Fra 2000 ble han likestilt med Söderberg i jobben, før han ledet Sverige som ensom sjef mellom 2004 og 2009. Ser en bort fra nedturen i kvaliken før VM i Sør-Afrika i 2010, var hans tid som sjef for hjemlandet svært suksessrik, og han tok dem blant annet til fem mesterskap på rad.

Og selv om ikke Sverige kom til VM i 2010, ble Lagerbäck allikevel ikke hjemme. Fire måneder før mesterskapet startet overtok han i stedet ansvaret for Nigeria, som sparket sin landslagssjef etter nedtur i Afrikamesterskapet. Selve VMet ble imidlertid ingen stor suksess for et nigeriansk lag som havnet sist i gruppe med Argentina, Sør-Korea og Hellas, og dermed ble Lagerbäcks tid hos nigerianerne kortvarig.