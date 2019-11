Irland-Danmark 1-1

Det ble en nervepirrende gruppefinale mellom Irland og Danmark i Dublin.

Irland måtte vinne for å ta seg til EM, mens danskene klarte seg med uavgjort.

Martin Braithwaite ble Danmarks store helt da han scoret danskenes eneste mål og sikret EM-billett.

Se scoringen i vinduet øverst!

– Det har skjedd fint lite foran målet til Darren Randolph. Braithwaite er smart og dødelig effektiv foran mål. Slenger fram høyrefoten og sender inn det som kan være et dansk nådestøt, sier TV 2s fotballkommentator Simen Stamsø-Møller.

Matt Doherty tente håpet for irene da han, fem minutter før full tid, headet inn utligningen for vertene. Men det ble bare et plaster på såret, for danskene ble EM-klar med uavgjort.

– Det var mye mer komfortabelt for to år siden da de vant 5-1. Her ble det hektisk. Det ble ikke vakkert, men et ordentlig blodslit, sier Møller.

Tidligere norsk landslagssjef Egil Drillo Olsen lar seg imponere over Hareide og Danmark.

– Han er en utmerket trener og er flink til å motivere folk. Jeg synes også at han har utviklet seg rent fotballfaglig. Danmark er et bra lag, men de er ikke så gode, sier Drillo i studio om Hareide.

– De har ikke tapt på over 30 kamper. Det danskene har gjort med Åge er nesten litt uvirkelig, fortsetter Drillo.

Tidlige bytter

Allerede etter ti minutter måtte danskene foreta sitt første bytte, da Thomas Delaney hadde et stygt overtråkk. Inn kom Southampton-spiller Pierre Højbjerg.

Da halvtimen var spilt måtte Hareide gjøre sitt andre bytte. Kasper Dolberg erstattet Andreas Cornelius, som tidligere var liggende på gresset med smerter.

Første omgang bar tydelig preg om hva som stod på spill. Ingen av lagene skapte noen farlige målsjanser og risikerte minimalt.

Omgangens største mulighet kom etter 35 minutter. Conor Hourihane kom til avslutning for Irland, men Kasper Schmeichel hadde grei kontroll.

Andreplass i gruppen

Dermed slår Hareides menn følge med gruppevinner Sveits, som slo Gibraltar 6-1 i sin siste kamp.

Saken oppdateres!