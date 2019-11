Det skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen skal gjentatte ganger ha slått faren i hodet med et brannslukningsapparat i Sandnes lille julaften i fjor.



Dette resulterte i omfattende hodeskader, og 55-åringen døde kort tid etter av skadene. Tiltalte varslet selv politiet og har erkjent drapet.

– Drapet er nøye planlagt. Det er kynisk, brutalt og grusomt, sa aktor Oddbjørn Søreide i retten ifølge Aftenbladet.

Dommen på 16 års fengsel er i tråd med aktors påstand.

Tiltaltes forsvarer, advokat Vegard Bråstein, sier til Aftenbladet at hans klient vil ta betenkningstid på om dommen skal ankes eller ikke.

Den tiltalte forklarte i retten at han hadde tenkt på drapet i noen uker og vurdert flere alternativer for å ta livet av ham, ved å slå ham med et brannslokningsapparat, ved å stikke ham eller ved kvelning.

Før drapet var sønnen aktiv på nettforumet 4chan og fortalte om drapsplanene. Flere brukere skal ha oppfordret ham til å gjøre alvor av dem. Han tok også bilder av liket og la dem ut på nettet.

– Jeg har mange minner fra min far. Både jeg og moren min måtte noen ganger rømme fra ham. Vi var redde for ham. Volden mot meg startet før jeg var ti år gammel, sa 28-åringen i sin frie forklaring under rettssaken ifølge Stavanger Aftenblad.

