Snøfall og glatte veier har skapt problemer mange steder i landet mandag. Flere steder har bergingsbiler hatt en travel dag med å få opp biler som har kjørt av veien.

I Moelv fikk Leif og Anne Grønnbakken seg litt av en overraskelse rett etter at de hadde kommet hjem mandag ettermiddag.

– Det ble et forferdelig leven, et voldsomt brak. Jeg trodde det var en alarm som gikk av først, sier Anne til TV 2.

Lastebil i vegg

For det var nemlig en stor lastebil som hadde kjørt av veien og inn i hagen deres, før den traff husveggen.

Ektemannen Leif sto rett innenfor veggen der den store lastebilen traff.

– Jeg sto inne på gulvet der, og det smalt noe fryktelig. Jeg gikk ut og så hva som var på ferde, og begynte å rope for å se om det var folk som var inne i lastebilen, sier Leif.

Ifølge ekteparet sa lastebilsjåføren at han mistet veigrepet på veien like over huset deres.

– Kunne gått verre

Beboerne er svært kritiske til at veien nettopp er åpnet for gjennomgangstrafikk.

De mener det kunne gått langt verre.

– Dette kunne gått ordentlig galt. Det går barn som skal til barnehagen og skolen på veien her hver dag, sier Anne.

– Ja, det går barn langs veien hele tiden. Jeg tør ikke tenke på hva som kunne skjedd dersom dette hadde skjedd på et annet tidspunkt, sier Leif.