Miljøpartiet De Grønne (MDG) foreslår i sitt alternative budsjett å øke bensinprisen med fem kroner literen.

Mandag kveld møttes miljøpartiets talsperson Arild Hermstad og Fremskrittspartiets (Frp) Bård Hoksrud til debatt om forslaget.

– Dette er et utrolig dårlig forslag, mener Hoksrud.

– Dette kommer til å ramme dem som har minst, de som bor i distriktene, og når man kan fremme et slikt forslag, har man ikke vært mye ute i distriktene, sier han.

– Rammer dem som har minst

Hermstad sier han synes overgangen til el-biler går for sakte, og at MDGs forslag er et steg på veien til å få opp tempoet på prosessen.

– Vi har et problem med at for mange fossilbiler ruller på norske veier, og vi ser også at mange kjører mye mer enn det de må. Alle i Norge kjører for mye bil. Det er et folkehelseproblem, sier han.

Han viser til at ti prosent av bilturer til nordmenn er under en kilometer lange.

– Vi må stimulere til at folk heller kjører med naboene, eller at de sykler eller går til butikken, sier han.

Hoksrud understreker at mange på bygda ikke har mulighet til å kjøpe seg en ny el-bil, og at de kan være avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå opp.

– Dette vil gi dem en kraftig avgiftsøkning på bilene sine. Dette vil nok ramme mange av de som har minst, og heldigvis har ikke MDG noen innflytelse i dette budsjettet, for dette vil ramme alle de som ikke har mulighet til å kjøpe seg en ny Tesla de kan rulle rundt i, sier Hoksrud.

Hermstad hevder på sin side at de fattigste i Norge bor i byene og ikke har bil.

– De tar bussen. De virkelig fattige i Norge har ikke bil i det hele tatt, sier han.

Vil gi ut penger

Hermstad mener at forslaget vil føre til at de som bor på bygda får mer å rutte med.

I tillegg til økningen vil de innføre noe de kaller klimabelønning, som skal gjøre det enklere for folk å godta avgiftsøkninger.

– Det betyr at dersom du kjører litt mindre bil enn gjennomsnittet, eller hvis du kjører el-bil på bygda, så vil du faktisk sitte igjen med mer penger enn det du betaler i avgift, sier han.

– Jeg tror dette er lurt, for vi må få ned utslippene veldig fort. Det er altfor billig å slippe ut CO2 i dag. Når du da tar inn disse pengene og gir dem tilbake til folket, så tenker jeg at det er en veldig god idé, sier han.

Hoksrud lar seg ikke overbevise av MDGs argument.

– Dette kommer ikke til å fungere, sier han.

Også SV og Rødt har forslag om å sette opp bensinprisen i sine alternative budsjetter.