Frode Berg skal tirsdag kveld møte på en pressekonferanse på et hotell i Oslo.

Et utvalg medier er invitert til å delta.

Det vil da bli en seanse der Berg selv kommer med en uttalelse, før pressen får mulighet til å stille spørsmål.

Det var lørdag kveld at Berg var tilbake på norsk jord.

– Han er naturligvis fryktelig lykkelig over at han er hjemme og fått møte både kone og datter. Samtidig er det fryktelig mye forskjellige følelser som strømmer gjennom og det er litt overveldende for ham, sa hans advokat Brynjulf Risnes til TV 2 lørdag.

Frode Berg kom hjem til Norge som del av en fangeutveksling mellom Russland og Litauen.