Natt til mandag avduket Ford sin første elektriske SUV: Mustang Mach-E.

Den kommer til Norge høsten 2020 – og har en startpris på 412.000 kroner. Med den største batteripakken, har den en rekkevidde på opptil 600 kilometer.

Dette er åpenbart tall som har truffet godt blant norske kunder. I dag åpnet nemlig Ford for å reservere bilen – og pågangen har vært formidabel.

Her i Los Angeles får vi oppdaterte tall fra Paul Fratter, sjefen for Team Edison Ford i Europa. Han forteller at tallet fra Norge er på 1.100 – og det bare noen timer etter at ordrebøkene ble åpnet opp.

Hvis alle disse kjøper bilen – blir det en omsetning på rundt 500.000.000 kroner!

– Ford Mustang Mach-E blir en liten prisbombe!

Ikke størst

Norge selvsagt et bittelite marked i bilverden, totalt sett. Men akkurat når det gjelder elbiler, har vi klart å sette oss selv tydelig på kartet likevel. Det vises også på Mustang Mach-E.

Mens vi står med 1.100 reservasjoner, har for eksempel Tyskland og Nederland 10 – mens Storbritannia står med 34. Alle sammen markeder som i utgangspunktet er mange ganger så store som Norge.

Men ett land knuser også Norge når det kommer til Mustang Mach-E ...

Brukt elbil: Hvor lenge varer egentlig batteriene?

Store på hjemmebane

Det er nemlig mange amerikanere som virker klare for å kjøpe seg en elektrisk SUV med Ford-logo i grillen. Så langt er USA mer enn dobbelt så store som Norge, i antall reservasjoner – med over 2.400.

Ser vi på tallet målt opp mot antall innbyggere, kommer selvsagt Norge langt bedre ut, likevel.

Ford Norge forventer nok dessuten også å få langt flere reservasjoner inn i løpet av de kommende dagene og ukene.

Elektrisk SUV med sporty design, ser ut til å falle i smak blant en rekke norske bilkjøpere.

Nytt batteri kan gi elbil-revolusjon

Rask levering

Bilen kommer altså på markedet høsten 2020. Vi har naturligvis spurt både Fratter og alle andre Ford-sjefer vi møter på, hvor mange biler de forventer å ha tilgjengelig til levering.

Med tanke på at det ligger an til å bli flere tusen reservasjoner, er det ikke unaturlig at noen frykter lange leveringstider. Men vi får sterke signaler om at det ikke skal bli et problem.

– Vi skal levere så mange det trengs. Er det 10.000 – så får dere 10.000 biler, fort, lover Fratter.

Test av Ford Mustang V8: Herlighet for en bil!

Kommer et råskinn ...

Prisene starter altså på 412.000 kroner for innstegsmodellen – mens topputgaven, First Edition koster 589.000 kroner. Denne er spesielt godt utstyrt, har det største batteriet og firehjulsdrift.

I 2021 kommer det dessuten et skikkelig råskinn: Mustang Mach-E GT. Den får 465 hk – og gjør 0-100 km/t på under 4 sekunder. Da snakker vi ytelser som virkelig lever opp til modellnavnet.

Les mer om el-Forden: Her trenger du ingen nøkkel - og det finnes ikke dørhåndtak

Video: Se mer av Mustang Mach-E under:

Mer om Ford elbil: Denne kan snu opp ned på elbilmarkedet

Video: Se interiøret i Mustang Mach-E under: