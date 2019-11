Anders Eggan er for tiden aktuell med sesong to av TV 2 Sumo-serien «Generasjon Z».

Her følger vi hverdagen til 22-åringen, som består av å sjonglere livet som proffbokser og et vanlig tenåringsliv – med kjæreste, familie og alt det medfører.

Frykt

I den første episoden av programmet sier han følgende:

– Man er jo alltid redd for skade. Hjerneskade. At noe skal ødelegges oppi der.

Også Store Norske Leksikon påpeker at boksere må leve med en risiko for hjerneskader:

«Profesjonell boksing er en av verdens farligste idretter, med mange hundre dødsfall i løpet av 1900-tallet. Disse er nesten alle forårsaket av hjerneskader etter slag mot hodet. Senskader er heller ikke uvanlig. De kommer ofte til syne mange år etter at boksekarrieren er avsluttet.»

Selv om Eggan erkjenner at han frykter et slag mot hodet som kan skape varige men, understreker han at dette ikke er en konstant frykt.

At han ikke er mer engstelig for slike skader, skyldes et tema som han mener det skrives altfor lite om i media og lærebøker: Alle sikkerhetstiltakene som gjøres i boksing.

– Man må være klar over risikoen som følger med sporten. Det er en veldig risikofylt sport, men det mener jeg all toppidrett er, sier han til TV 2.

UNGE OG LOVENDE: I TV 2 Sumo-serien «Generasjon Z» møter vi Camilla Skjærdal, Anders Eggan, Ylva Olaisen, Emma Ellingsen, Herman Dahl og Kristian «Aiba» Frantzen. Foto: Espen Solli/TV 2

Mange forberedelser før kamper

I TV 2-serien tar han med kameraene inn på sykehuset, hvor han scanner hjernen og gjør fysikalske undersøkelser. Han håper dette kan skape mer bevissthet rundt hvor mye arbeid som legges ned for å gjøre idretten trygg.

– Det er et veldig profesjonelt team rundt oss, som sørger for at alle tester er i orden. Det er veldig viktig for oss at alt er på stell, og at det er forsvarlig å sende meg i ringen, sier han, og fortsetter:

– Pappa er treneren min, han ville aldri sendt meg inn i ringen om han trodde det var farlig. Jeg ville aldri ha bokset om det gikk utover helsa mi. Helsa kommer alltid først.

Se intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Fem av fem

I den første sesongen av «Generasjon Z» fulgte vi også Eggan på hans vei mot norgestoppen i boksing.

I en av episodene skulle han bokse sin tredje proffkamp. Etter noen slag i ringen, kjente han at noe var galt.

En gammel skade dukket opp igjen, og han brakk hånden. På tross av smertene dette medførte, fullførte han boksekampen – og vant.

Da TV 2 møtte ham på premièrefesten til den nye sesongen av «Generasjon Z», sa han at bruddet har helet bra.

– Jeg har svart belte i skader, som mange sier. Dette året har jeg hatt fokus på å være skadefri. Jeg har lagt til rette for at alt skal være på plass. Jeg har vært skadefri siden sist, og alt fungerer bra. Alt har grodd fint. Det var ikke så alvorlig som vi fryktet.

Han har gått to proffkamper siden den gang, og har vunnet fem av fem hittil.