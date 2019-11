Tar oppgjør med én type skigåer

De som har kommentert innlegget, mener hun har truffet spikeren på hodet.

– Jeg har fått mange kommentarer, både muntlig og skriftlig. Og det har vært utelukkende positive tilbakemeldinger, forteller Holstad.

Hun presiserer at dette ikke er et angrep på personer som går på ski generelt, men mot enkeltpersoner som muligens glemmer at ikke alle går på ski.

MARKA: Hanne-Karine Holstad er ofte på tur med sine to hunder. Foto: Privat

– Ikke ukjent situasjon

Skiforeningens generalsekretær Erik Eide sier søndagens hendelse ikke er en ukjent situasjon.

– Dette er en type brukerkonflikt som oppstår med ujevne mellomrom. I Norge har vi en tradisjon for at man går på ski på vinteren, men det viktigste er jo at man kommer seg ut i marka uavhengig av hvordan man gjør det, sier Eide.

Han sier det særlig er i mellomsesongen vi nå befinner oss i at man finner ulike brukergrupper i marka.

– Nå er det folk på beina, på sykkel, på ski, eller med hund. Det er da det oppstår denne typen brukerkonflikt. Vi håper jo at folk klarer å finne en balanse, slik at man unngår konflikter, sier Eide.

Mange på tur

Han legger til at det både er krevende og kostbart å lage skispor, og at han håper folk finner andre steder å spasere enn i skiløypa.

– Det kan være greit å si ifra dersom noen bevisst jogger i skiløypa, men man må også kunne akseptere at folk kan gjøre feil, sier han.

Han oppfordrer til sunn fornuft og folkevett, og ber både skiløpere og andre om å vise både hensyn og tålmodighet i marka.

– Det burde heller ikke overraske de som er på treningstur at det er mange andre som også er ute på tur, enten det er barnefamilier på ski eller personer som bruker beina, sier Eide og legger til:

– Det er de som går raskt som må ta hensyn til de som ikke går like raskt. Og vi burde greie å være såpass harmoniske i marka at vi kan snakke ordentlig til hverandre.