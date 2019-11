Det var i 2014 at politiet fattet interesse for mannen i 40-årene og hans mannlige ektefelle i 50-årene.

En da 12 år gammel gutt hadde vært på et arrangement i en forening, og truffet en mann i 50-årene.

12-åringens mor overhørte at sønnen hadde en samtale med en kamerat. Sønnen fortalte at en mann hadde befølt ham. Kameraten fortalte at han hadde opplevd det samme.

Moren til 12-åringen varslet politiet om det hun hadde overhørt.

Millioner av bilder

Politiet aksjonerte deretter mot ekteparets bolig, der de tok beslag i en datamaskin. Innholdet var derimot kryptert, og ekteparet nektet å gi fra seg passordet.

– Vi brukte to år på å knekke krypteringen og komme oss inn, har politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt fortalt TV 2 tidligere.

Tidligere i november gikk rettssaken mot mannen i 40-årene i Oslo tingrett. Politiet ønsker å etterforske ektefellen ytterligere før det tas ut tiltale.

Mannen har erkjent straffskyld for besittelse av overgrepsmateriale. I tiltalen omfatter dette over to millioner bilder, filmer og tekster med overgrepsmateriale med barn.

Politiet har også samarbeidet med politiet i et øst-europeisk land, der den tiltalte tilbrakte flere perioder i perioden overgrepsmaterialet er blitt oppbevart.

Det har blant annet kommet fram at det aktuelle ekteparet ønsket å opprette et barnehjem i dette landet, og de skal også ha sett på mulighetene for å få adoptert barn.

Dømt

Mandag kom dommen, og mannen dømmes til fire års fengsel for å ha skaffet seg og oppbevart overgrepsmaterialet.

I skjerpende retning legger retten særlig til grunn at en god del av bildene er svært grove.

I tillegg la den domfelte bildene ut på en fildelingsdatabase i 2015, noe som gjør at bildene kan ha blitt spredt ytterligere. Også dette ser retten på som svært skjerpende.

– Vi har nettopp mottatt dommen, og kun snakket kort om den foreløpig. Det ligger nok an til at vi anker den, det handler om lovanvendelsen som er brukt, sier mannens forsvarer Knut Boehlke til TV 2.

Han understreker at mannen har erkjent straffskyld etter tiltalen.