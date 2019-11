Lagerbäck lar seg fascinere av Berge

Sander Berge er bare 21 år, men spiller sin landskamp nummer 20 mot Malta i kveld.

Til sammenligning hadde John Arne Riise - mannen med flest landskamper for Norge gjennom tidene (110) - bare halvparten så mange kamper som Berge da han var på samme alder.

Prestasjonen blir ikke dårligere av at Berge har mistet over et halvt år med fotball på grunn av langtidsskade.

– Det er en ære å få representere landet i hver kamp, og jeg føler at jeg også har gjort meg fortjent til det, sier Berge til TV 2.

Mer offensiv

Han har scoret én gang med flagget på brystet, mot nettopp Malta på Ullevaal i juni, da han stupte fram på et innlegg og headet ballen i mål.

Mot Færøyene på fredag kunne man også se den storvokste 21-åringen forsere flere motspillere og raide inn i straffefeltet med fart, teknikk og kraft.

Berge er i ferd med å ta mer ansvar offensivt, både for Norge og klubblaget Genk, der han nylig scoret et flott utlikningsmål på overtid.

– Jeg har gradvis beveget meg over til å bli en mer boks til boks-midtbanespiller. Tidligere var jeg veldig mye sittende, og det skyldtes mest laget i Genk. Jeg spilte med to veldig offensive midtbanespillere, som gjorde at jeg ble den sittende som tok mer for meg defensivt og i oppspillsfasen.

– Men nå har jeg gradvis spilt mer 4-4-2 i klubblaget, fått drive mer framover med ball og ta ansvar. Det tar jeg med meg her på landslaget ogs, hvor vi stort sett spiller 4-4-2. Det hjelper å bli mer komfortabel og få flere opplevelser rundt 16-meteren. Hvis du aldri beveger deg der oppe, da har du ikke den erfaringen til å dra av motspilleren eller følelsen av hvor målene scores fra, forklarer Berge.

Lagerbäck-favoritt

Han ble raskt en favoritt hos Lars Lagerbäck som 19-åring, og trukket fram som den største positive overraskelsen av svensken selv etter det første året som landslagssjef.

To år senere har beundringen vokst seg enda litt større.

– Vi har forsøkt å legge opp til at han skal kunne gå mer framover. Han var jo veldig bra allerede da han debuterte for noen år siden. Han har fortsatt å utvikle seg, og blitt mer og mer dominant i vårt lag og vårt spill. Sander har mange gode egenskaper både offensivt og defensivt. Det er en spiller som jeg kan si fascinerer meg litt, spesielt med tanke på at han er så ung.