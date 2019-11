Ivorianeren var et suksesskjøp uten like for Manchester City.

Da de lyseblå vant Premier League i 2013/14-sesongen, scoret Touré vanvittige 20 ligamål fra sin midtbaneposisjon.

Så startet nedturen.

Ved sesongslutt gikk spillerens daværende agent, Dimirij Seluk, ut i mediene og bekreftet at klienten hans ønsket seg bort fra Manchester City.

Touré følte seg ikke verdsatt, sa Seluk. Angivelig av flere grunner. Den som ble gitt, var at dem i klubben ikke gratulerte ham med dagen.

– Eierne spiste en kake på 100 kilo etter å ha vunnet Premier League. Men da de var sammen med spillerne, var det ingen som tok ham i hånden på bursdagen hans, sa agenten, ifølge Telegraph.

Han kalte blant annet behandlingen for «syk.»

– Galskap

Seluk jobber ikke lenger med Touré. I et lengre intervju med den britiske avisen The Times, snakker ivorianeren ut om den mye omtalte bursdagskaken.

– Det var galskap, minnes Touré.

– Den bursdagskaken ødela mye for meg. Når folk ser meg i Frankrike eller i Afrika, sier de: «Vil du ha kake?». Jeg ble så sint. Jeg fortalte ham (agenten) at han ikke burde ha gjort det, forteller midtbanespilleren.

Touré tok kontakt med Citys styreleder for å forsikre om at det ikke var hans egne ord. Samtidig postet stjernespilleren to noe tvetydige Twitter-innlegg.

Først spøkte han bort det hele, og skrev at et forsinket bursdagskort fra klubben måtte ha forsvunnet i posten. Så skrev han at «alt Dimitrij har sagt er sant», ifølge ESPN.

– Den største feilen jeg gjorde, var å si at «OK, han har rett.» Det var det som felte meg. Folk begynte å tro at det han sa var mine ord. Fansen leste det og tenkte dumt om meg, og jeg kan forstå det, erkjenner han.

– Du må gi ham (Seluk) honnør, for han har hjulpet meg gjennom mye. Men han gjorde mye dumt. Det ble for mye, fortsetter Touré.

Åpner for England-retur

Nå spiller 36-åringen for kinesiske QD Huanghai. Han føler at han har noe uoppgjort i England, og åpner for en retur til balløyen.

Enten det er som spiller eller manager.

– Jeg vil bare at folk skal gi meg en sjanse. De kommer ikke til å bli skuffet. Jeg kommer til å fortsette å spille, kanskje i noen år til. Premier League, Championship – det spørs. Å bli manager er noe jeg ser veldig frem til, sier Touré, og varsler at han vil skaffe seg trenerlisensen som må til.