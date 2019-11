Kopseng i håndskrevet brev: – Jeg føler meg rasistisk krenket

– Det er en ekstremt stor belastning at han fortsetter denne prosessen, sier advokat Trine Rjukan.

Hun har bistått de fleste ofrene til serieovergriper og eks-danser Julio Kopseng.

I 2016 ble han dømt til 21 års forvaring. Han ble funnet skyldig i å ha voldtatt 16 kvinner og for ett voldtektsforsøk.

I forrige uke fant Borgarting lagmannsrett ham skyldig i å ha voldtatt ytterligere to kvinner. Kopseng kan ikke få mer straff, ettersom han allerede soner lovens strengeste straff og i praksis kan bli sittende i fengsel resten av livet.

Påtalemyndigheten ønsket i utgangspunktet ikke å føre saken for retten.

De ba om en såkalt prosessøkonomisk påtaleunnlatelse, som betyr at Kopseng finnes skyldig, men at saken ikke prøves for retten fordi dommen ikke ville få noen betydning for straffeutmålingen. Det ønsket ikke Kopseng å gå med på.

VIL BLI FERDIG: Trine Rjukan har bistått de fleste av Kopsengs ofre. Klienten hennes i den siste saken ser det som en belastning at 42-åringen fortsetter rettsprosessen etter å ha blitt domfelt i to instanser. Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

I et håndskrevet brev, som TV 2 har fått tilgang til, skriver Kopseng litt om begrunnelsen for hvorfor han nå anker den siste dommen videre til Høyesterett.

Skrevet fra cella

Kopseng starter brevet, som ble skrevet i Ila fengsel sist fredag, med å hevde at det er gjort flere krenkelser mot ham og hans rettigheter. Han nekter for at noen gang har begått en voldtekt.

Om den siste dommen, skriver han:

«Bevis som ble ført for min uskyld er ikke kommentert, dels er det gjort feil vurdering».

Den ene kvinnen han er funnet skyldig i å ha voldtatt, møtte han på et utested i Oslo i 2012.

De skal, ifølge kvinnens forklaring, ha dratt sammen fra utestedet i en taxi. Hun opplevde å ha blitt dopet ned, og det neste hun husker, er et fysisk overgrep, ifølge dommen.

Kopseng forklarte først at han ikke husket å ha vært på utestedet eller å ha møtt den fornærmede kvinnen der.

Det er imidlertid tre forhold som motbeviser dette, mener retten.

Rasistisk krenket

Kopseng og kvinnen sendte SMS-er til hverandre forut for møtet. Det andre er at 42-åringen brukte bankkortet sitt på utestedet den natten. Det tredje forholdet er et mannlig vitne som var sammen med den fornærmede kvinnen den aktuelle natten.

«Han har i vitneavhør gitt en beskrivelse av personen fornærmede møtte på Dr. Jekylls som er forenelig med en beskrivelse av tiltalte. Lagmannsretten bemerker her at vitnets uttalelse i avhør om at personen var «flere generasjoner norsk» ikke er uforenelig med at det var tiltalte som vitnet observerte», heter det i dommen.