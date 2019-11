I 2014 deltok Emma Ellingsen i TV 2-programmet «Født i feil kropp».

Dette åpnet mange dører for henne, og siden den gang har hun blitt et stort forbilde for unge mennesker – ikke bare i Norge – men i verden.

Verdenskjent

Ellingsen har rett i underkant av 500.000 følgere på Instagram.

På YouTube har hun over 24 millioner avspillinger og nesten 400.000 internasjonale abonnenter.

På disse plattformene snakker hun blant annet om hvilke utfordringer man har når man går gjennom kjønnskorrigerende behandlinger.

Hun er også opptatt av å vise at hun har en helt vanlig tenåringshverdag. Dermed er hun opptatt av gutter og dating, som alle andre jenter.

– Jeg har blitt utestengt fra Tinder igjen, sier hun til TV 2, og forklarer at hun ble utestengt den første gangen på grunn av at hun løy om alderen.

– Jeg har laget en ny konto med mamma sin telefon. Jeg ble utestengt etter to dager igjen. Da slettet jeg den. Aldri mer Tinder.

De to dagene hun var på Tinder, matchet hun for det mest med eldre menn.

– Plutselig så jeg at alle jeg hadde matchet med var sånn 27 år gamle. Det ble bare pinlige samtaler, der da sa ting som «lekker kvinne». Jeg vet ikke... Tinder var bare for gøy. Jeg var der ikke for å finne kjærligheten.

Åpen om alt

At Ellingsen er født med mannlig kjønnsorgan, og at hun skal operere underlivet så snart som mulig, er hun svært åpen om i media.

Hun syns det er en fordel at mange menn vet hvem hun er og hvilken historie hun har, så hun ikke behøver å fortelle om prosessen til alle hun møter.

– Da slipper vi å ha en lang samtale om det, selv om man så klart kan ha spørsmål. Med noen slipper jeg kanskje å fortelle om alt fra start til slutt, sier Ellingsen og understreker at hun foreløpig ikke har datet noe særlig.

UNGE OG LOVENDE: I TV 2 Sumo-serien «Generasjon Z» møter vi Camilla Skjærdal, Anders Eggan, Ylva Olaisen, Emma Ellingsen, Herman Dahl og Kristian «Aiba» Frantzen. Foto: Espen Solli/TV 2

I serien «Generasjon Z», som nylig hadde premiere på TV 2 Sumo, sier 18-åringen at hun liker folk som tør å snakke med henne om kjønnsidentiteten hennes.

Ellingsen mener at man ikke skal vegre seg for å stille spørsmål som kan virke personlige.

– Jeg syns det er deilig med folk som er rett på sak når det kommer til temaet født i feil kropp. Det er mye folk tror at jeg kommer til å ta meg nær av, men som er spørsmål jeg skjønner de har. Det er jo noe det skal være normalt å snakke om, ikke noe som er farlig, sier hun i serien.