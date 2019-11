Den avdøde kvinnen forlot omsorgshjemmet der hun bodde, søndag ettermiddag, opplyser politiadvokat Nina Bakken til TV 2.

Tirsdag, to dager senere, ble datteren hennes pågrepet på Oslo Sentralstasjon. Der hadde 36-åringen angrepet en tilsynelatende tilfeldig kvinne i 60-årene med kniv ute i ankomsthallen.

Ytterligere to dager senere, torsdag, fikk politiet en bekymringsmelding fra omsorgshjemmet, fordi kvinnen ikke hadde kommet hjem.

Da de rykket ut til 36-åringens leilighet øst i Oslo sentrum, fant de moren død.

– Vi har foreløpig ingen formening om når drapet har skjedd, utover at det må være i tidsrommet fra avdøde forlot hjemstedet sitt og til siktede ble pågrepet, sier politiadvokat Nina Bakken.

Kort avhør

Den siktede kvinnen ga torsdag et kort avhør til politiet, men hun har foreløpig ikke vært i form til å la seg avhøre videre. Det vil trolig skje i slutten av uken.

– Hun har forklart seg om sin mors dødsfall og hendelsen på Oslo Sentralstasjon, og disse tingene vil hun komme nærmere inn på i videre avhør, sier kvinnens forsvarer, advokat Christian Flemmen Johansen, til TV 2.

– Har hun forklart at hun tok livet av moren sin?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere per nå, sier forsvareren.

Mangler svar

Politiadvokat Bakken opplyser at politiet ikke har noen formening om hvorfor 36-åringen skal ha drept moren sin eller forsøkt å drepe den tilfeldige kvinnen som ventet på toget hjem.

– Det er spørsmål vi håper den videre etterforskningen skal gi svar på. Vi har gjort en rekke vitneavhør og vil fortsette med det. I tillegg har vi sikret elektroniske spor, sier Bakken.

Politiet har tidligere opplyst at en overvåkningsvideo viser hele knivangrepet på Oslo Sentralstasjon, samt minuttene etterpå der kvinnen blir lagt i bakken og senere pågrepet.

Den siktede kvinnen er kjent for politiet gjennom flere ulike forhold fra tidligere. Blant annet ble hun pågrepet for et knivangrep i sommer, også den gangen mot sin mor. Saken ble imidlertid henlagt.

To dommer fra 2016 viser at kvinnen er domfelt for en rekke narkotikalovbrudd og mindre alvorlige vinningsforbrytelser.