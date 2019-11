Tallet på drepte varierer. Ifølge nyhetsbyrået AP er det snakk om sju personer, mens DPA melder om ti drepte. Antall sårede varierer fra 15 til 35.



Arbeiderne ved fabrikken er hovedsakelig fra Afrika og Bangladesh. De fleste av de drepte og sårede var utlendinger.

Søk- og redningsarbeidet måtte midlertidig stanses fordi det fortsatt var fly i lufta i området, opplyser talsmann for ambulansetjenesten Osama Ali.



Søket i de sammenraste bygningsmassene vil fortsette så snart det er trygt.

Tripoli har siden april vært rammet av kamper mellom den såkalte Libyske nasjonale hær og en samling av militsgrupper med løse bånd til den internasjonalt anerkjente regjeringen.



Regjeringen har anklaget grupperinger under ledelse av opprørslederen Khalifa Haftar for å forsøke å overta kontrollen over Tripoli ved å gjennomføre luftangrep som rammer sivile.

