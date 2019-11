Hvert år kunngjør den brasilianske regjeringen avskogingstall basert på PRODES-prosjektets satelittovervåkning av regnskogen.

I 2019 gikk 9.762 kvadratkilometer tapt, noe som er større enn Rogaland fylke.

Regnskogfondet mener tallene er dyster lesning.

– Tallene bekrefter det vi fryktet, nemlig at 2019 har vært et mørkt år for regnskogen i Brasil, sier generalsekretær Øyvind Eggen i Regnskogsfondet.

Mer avskoging enn på ti år

I 2008 var tallet høyere, da over 12.000 kvadratkilometer var utsatt for avskoging.

De siste elleve årene har derimot det høyeste tallet vært i 2012, hvor 7.893 kvadratkilometer skog ble fjernet.

Eggen frykter at tallene vil fortsette å øke, etter publiseringen av årets avskoging.

– Tallene er alarmerende høye. Vi må huske på at Amazonas har vært utsatt for avskoging i flere tiår, og vi nærmer oss et mulig vippepunkt der store deler av skogen vil være så skadet at den kollapser, sier generalsekretæren og fortsetter:

– Det er helt uholdbart å miste så store områder som vi har gjort i år.

– Ikke glem brannene

9. august ble det erklært krisetilstand i flere deler av landet, blant annet i delstatshovedstaden Manaus, ifølge Reuters.

BEKYMRET: Generalsekretær i Regnskogfondet Øyvind Eggen, avbildet i felt i Vest-Papua, er bekymret for avskoging i Amazonas. Foto: Regnskogfondet

Årsaken var store branner som startet som følge av tørrere perioder i regnskogen, og bønder som satte fyr på skogen for å renske områder for videre gårdsdrift.

Regnsesongen er nå i gang i Brasil, men Eggen håper ikke man glemmer miljøkatastrofen selv om brannene slukker.

– Ingen må tro at situasjonen nå nærmer seg normalen fordi brannene har stoppet. Det kommer til å være flere branner neste år, sier han.

Avviser skyld

Generalsekretær i Regnskogsfondet peker på et politisk skifte i Brasil. Selv har landets president Jair Bolsonaro avvist at hans politikk kan tillegges skylden.

– De pleide å kalle meg Kaptein Motorsag. Nå er jeg Nero, og setter fyr på Amazonas, sa presidenten i august.

Senere samme måned takket presidenten nei til den økonomiske hjelpen G7-landene lovet for å redde Amazonas.

Bolsonaro rettet samtidig kritikk mot brannen i Notre-Dame, og mente Frankrikes president – og andre statsoverhoder – heller burde passe på sine egne land.

– Politisk

Øyvind Eggen mener derimot at tallene taler sitt tydelige språk.

– Før 2008 var avskogingstallene veldig høye. Nettopp det at tallene gikk betydelig ned fra 2008, viser at Brasil klarte å redusere avskogingen kraftig med politisk vilje, sier Eggen.

Han mener derimot det nå er en politisk endring på gang.

– Nå er vi ved et veiskille hvor vi frykter at avskoging vil gå rett i været. Dette handler om klodens fremtid, og katastrofen kan kun stanses ved politiske grep, sier han.