Politiet strammer grepet rundt universitet i Hongkong

Politiet viser ingen tegn til å la demonstrantene, som er bevæpnet med blant annet brannbomber, slippe unna. Myndighetene har bedt dem om å overgi seg slik at de kan bli stilt til ansvar, men i stedet har flere forsøkt å rømme gjennom jernringen av politifolk som omringer Hongkongs polytekniske universitet.

En rekke ungdommer ble pågrepet da de forsøkte å komme seg unna.

Det var tredje gangen en gruppe demonstranter forsøkte å komme seg unna etter en kaotisk natt der de over 1.000 demonstrantene inne på universitetsområdet har nektet å overgi seg til et stort antall politifolk utenfor.

Kina advarer om at de ikke vil sitte rolig hvis situasjonen i Hongkong kommer ut av kontroll. Og mandag kveld var universitetsområdet fortsatt omringet.

Det er kommet melding om at flere er alvorlig skadd, og etter 18 timers beleiring lot myndighetene hjelpearbeidere fra Røde Kors slippe inn på området

Barrikaderte seg

Demonstranter har i flere dager barrikadert Hongkongs polytekniske universitet for å hindre at politiet skal ta seg inn, og politiet omringet universitetet på søndag.

Det er uklart om noen av demonstrantene har klart å unnslippe. Da noen av ungdommene forsøkte å rømme, skal politiet ha rykket fram og drevet dem tilbake. Politiet har erklært området som en opprørssone. Det skal blant annet ha blitt kastet bensinbomber mot politiet.

Mandag ble det hørt flere store drønn før en vegg med flammer kom til syne utenfor universitetet, som har fungert som en samlingsplass for mange som har deltatt i demonstrasjonene. BBC skriver at det skal være rundt 1.000 demonstranter inne på universitetet.

Advarer

Kinas ambassadør til Storbritannia, Liu Xiaoming, sa på en pressekonferanse i London mandag ettermiddag at de er klare til å ta grep hvis ikke situasjonen i Hongkong roer seg.

– Hvis situasjonen kommer ut av kontroll, vil ikke sentralregjeringen sitte stille og se på, sa han.

– Vi har nok makt og besluttsomhet til å gjøre en slutt på uroen.

Voldsbruken under de store demonstrasjonene som har herjet i Hongkong siden juni, har økt i omfang de siste ukene. Den siste uken har skoler blitt stengt, veier sperret, og kinesiske soldater har blitt observert i gatene mens de ryddet opp.

Massive sammenstøt

Kina har så langt nektet å gå med på de viktigste kravene til demonstrantene, deriblant frie valg uten at Kina blander seg inn i hvem som kan stille som kandidater. I stedet er det blitt truet med at myndighetene i Hongkong ikke vil godta motstand mot det politiske systemet. Bekymringen har økt for at militæret vil bli satt inn mot demonstrantene.