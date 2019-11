Det vakte stor oppsikt da Mitsubishi lanserte småbilen Space Star her hjemme i 2013. Ikke fordi bilen var så veldig spesiell – men fordi prislappen virkelig var det.

Mitsubishi priset nemlig svært aggressivt – og kjørte startpris på 99.900 kroner for den rimeligste utgaven.

Bilen var heller ikke bitte liten. Med lengde på 3,70 meter, var den større enn mange langt dyrere konkurrenter.

Solgt over 2.000 biler

Space Star var også registrert for fem – og med et bagasjerom på 235 liter. I denne klassen er det ikke uvanlig at bilene bare er registrert for fire.

Prisen hadde to hovedårsaker. Den første at dette var en rimelig bil å produsere. Mitsubishi hadde skrellet bort alt unødvendig og bygget bilen på sin fabrikk i Thailand, med lave kostnader og lønninger.

Vi snakker småbil, men ytre mål er større enn mange av konkurrentene.

Dessuten var den veldig lett og hadde liten motor, med lavt forbruk og utslipp. Dette gjorde at det den gangen ble lave avgifter.

Men så ble avgiftsberegningen lagt om og Space Star fikk betydelig økning her. Dermed gikk den også ut av modellutvalget her hjemme etter å ha notert et salg på solide 2.319 eksemplarer.

Nå blir Space Star fornyet. Men den norske importøren har likevel ingen planer om noen relansering.

235 liters bagasjerom betyr at dette ikke akkurat er bilen du fyller med folk og bagasje og drar på lang ferietur. Men til handleposer duger det fint.

Selges i 100 land

– Vi har per i dag ikke planer om å ta inn flere Space Star med dagens motorisering. Det handler om CO2-utslippet og myndighetenes avgiftspolitikk som favoriserer ladbare biler. Skulle det imidlertid dukke opp for eksempel en helelektrisk versjon, er vi på pletten med bestillinger, forteller Vegard Werner som er produktsjef hos importøren MMC Norge AS.

Selv om den ikke lenger er i Norge, er Space Star tilgjengelig i svært mange markeder. Vi snakker rundt 100 ulike land, i flere verdensdeler.

Nå er det blant annet snakk om fornyet front, det såkalte Dynamic Shield designet som er gitt alle Mitsubishi sine modeller. Det er større multi-LED frontlykter og tåkelys nede i hvert hjørne foran, nye lettmetallfelger, nye baklysarrangement og nye eksteriørfarger.

Enkelt interiør, men toppmodellen Intense + (bildet) hadde blant annet en relativt stor berøringsskjerm. Ikke dagligdags på så billige biler som dette i 2013.

Betydelig antall

Innvendig er det blant annet fornyelse i setematerialer og mykere materialer i dashbord og begge er kompatible med smarttelefoner via et nytt 7-tommers trykkfølsomt display (Android Auto og Apple CarPlay).

Space Star og søstermodellen Mirage er produsert i betydelig antall siden starten i 2013. Ved utgangen av september i år hadde det rullet 930.000 enheter ved fabrikken i Laem Chabang i Thailand. Det foregår også produksjon ved fabrikk på Filippinene.

