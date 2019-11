Wemunn (50) trodde han betalte for strømmen i eget hus – betalte i stedet for fem gatelys

Aabø fant lappen fra Hafslund Nett i postkassen da han kom hjem fra jobb sist mandag.

«Strømanlegget er forsøkt stengt grunnet manglende kundeforhold hos Hafslund Nett», sto det på lappen.

– Vi ble ganske overrasket. Så vidt vi visste hadde vi ingen ubetalte regninger, sier Aabø til TV 2.

Saken ble først omtalt i Romerikes Blad (krever abonnement).

Flyttet

Aabø og familien flyttet til huset i Rånåsfoss i april. Han meldte flytting til strømleverandøren Hafslund Strøm.

– De sa at de skulle ordne alt. Alt vi trengte å gjøre var å fylle ut et skjema på nett. Dette gjorde jeg før vi overtok huset, så vi ikke skulle risikere at huset skulle stå uten strøm og at alt var i orden fra 1. april, sier Aabø.

Regningen kom, og Aabø registrerte på den vedlagt PDF-en at både strømleverandøren Hafslund Strøm og netteieren Hafslund Nett hadde fått med seg den nye avtalen. Han opprettet avtalegiro og tenkte ikke mer på saken.

Så dukket lappen opp i postkassen.

Gatelys

Det skulle vise seg at Aabø var registrert på feil strømmåler. I stedet for å betale for strømmen i sitt eget hus, har han betalt for strømmen til fem gatelys utenfor huset.

Aabø reagerer på Hafslund Netts opptreden i saken og at han ikke ble kontaktet på forhånd.

– Hafslund Strøm har vært veldig ryddige og beklaget det som har skjedd. Hafslund Nett, som er en monopolist, har opptrådt arrogant, mener Aabø.

Ifølge Romerikes Blad skriver en kunderådgiver blant annet følgende:

«Det er slik at det er kundens eget ansvar å registrere seg på riktig strømmåler. Hvordan denne saken er behandlet hos strømleverandøren som har mottatt bestillingen kan jeg ikke svare på. Dette anlegget sto uten noen kunde registrert og da vil det etter hvert bli stengt grunnet dette. Du er imidlertid registrert hos oss nå».

– Pleier å ringe først

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund Nett understreker overfor TV 2 at de ikke skulle stenge strømmen hos familien Aabø, men at lappen var et varsel om stenging og en anmodning om at de tok kontakt med selskapet.

– Er det en vanlig fremgangsmåte å legge et slikt varsel i postkassen uten å ha tatt kontakt med kunden på forhånd?

– Nei, definitivt ikke. Dette var et anlegg som var sagt opp av forrige kunde for ganske mange måneder siden, og vi hadde ingen kunde å varsle. Ellers har vi et veldig strengt regime før vi stenger strømmen hos folk, med telefonoppringninger og sms. Vi gjør alt vi kan for å slippe å stenge. Vi lever tross alt av å levere strøm, sier Schau.