Coop sponser verdensmesterskapene på ski i 2021, 2023 og 2025. Det siste mesterskapet går trolig i Trondheim.

Coop har inngått et større samarbeid med Det internasjonale skiforbundet (FIS) om ski-VM i nordiske grener for de neste fem årene.

– Jeg tror det betyr mye å ha en norsk, stolt sponsor, og jeg tror det er viktig å ha en sponsor eid av folket. Det tror jeg blir veldig, veldig bra, sier konsernsjef i Coop, Nils Inge Stokke, til TV 2.

Avtalen starter med VM i Oberstdorf 2021, før det er mesterskap i Planica to år senere. VM i 2025 blir trolig i Trondheim.

Coop ønsker ikke å fortelle på prisen på avtalen er.

Skiforbundet snudde

På våren i 2018 trodde Coop at de hadde sikret seg en avtale om å sponse norsk landslagslangrenn. Men sjefen i Norgesgruppen, Torbjørn Johannsson, så ikke for seg at han måtte se norske løpere med Coopreklame i TV-ruta og bladde opp litt ekstra med penger. Skiforbundet ble smigret og snudde – og Coop ble forbannet.

Coop-ledelsen var kreativ og slo tilbake med å bli sponsor for verdenscupen. Og da ble det faktisk enda mer Coop-reklame på løperne. Men, Johannson tok dette med godt humør. Ikke alle, iallfall ikke i Skiforbundet gjorde det, for før verdenscuprennene på Lillehammer ble det satt gaffateip på Coop-reklame på akkrediteringsvestene – for å skjule navnet «Coop».

– Sponsingen av verdenscupen har vært en kjempesuksess for Coop. Vi har fått veldig bra synlighet og fått mye oppmerksomhet rundt Coop-logoen, sier konsernsjef i Coop, Nils Inge Stokke, til TV 2.

Derfor sponser de langrenn

– Vil du beskrive dette som et lite takk for sist for at Coop ikke fikk sponse langrennslandslaget?

– Nei, vi tenker ikke sånn. Vi har gått ut til våre 1,7 millioner eiere – for vi er eid av folket – og spurt hvilken idrett som betyr noe for dem, og langrenn kommer opp som en klar nummer én. Derfor ønsker vi å sponse langrenn, sier han.

Stokke sier at det betyr mye for Coop å få VM til Norge og Trondheim, som er eneste søkerby til mesterskapet i 2025. Det understrekes også av administrerende direktør i Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei. Sponsoravtalen for ski-VM er nemlig et samarbeid mellom Coop Norge og Coop Midt-Norge.

– Ingen tvil om at dett er vår største lokale avtale noensinne. Vi har også håp om å få til et samarbeid med en lokal VM-arrangør, sier Skei.

Direktøren legger til at Coop har som mål å virkelig bidra til at VM i Trondheim skal bli en folkefest.