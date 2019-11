Timingen var nær perfekt da Mercedes kom med den ladbare utgaven av sin familie-SUV GLC tilbake i 2015. GLC 350e het den. Godt hjulpet av gunstige avgifter, ble bilen en stor salgssuksess i Norge.

Men gleden ble relativt kortvarig. Fabrikken i Tyskland stoppet nemlig produksjonen av den ladbare utgaven i 2018. Den norske importøren sikret seg det de kunne få av biler, men til slutt var det tomt. Og dermed falt GLC-salget kraftig.

Men nå er Mercedes GLC er tilbake som ladbar hybrid, og det med en svært attraktiv startpris på 570.000 kroner. Det er i praksis ingen prisøkning fra da bilen tidligere var tilgjengelig.

Dette gjør GLC 300 e 4MATIC til den rimeligste utgaven av familie-SUVen til Mercedes, selv med et betraktelig større batteri. Modellen lanseres i februar neste år og Norge skal være sikret god tilgang på biler.

Over 20 ladbare hybrider

– Ladbare GLC var lenge vår mest solgte modell i Norge. Derfor er det ekstra gledelig å kunne starte salget av den oppgraderte varianten. Etter en utfordrende periode har vi nå ladbare alternativer i alle segmenter, og er på vei tilbake der vi hører hjemme. Neste år skal EQC, GLC 300 e 4MATIC og over 20 andre ladbare hybrider sørge for det, sier Kjetil Myhre som direktør for Mercedes-Benz personbil hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

De nye EQ power-modellene fra Mercedes-Benz har de samme oppgraderingene som sine søsken med bensin- og dieselmotorer. Det betyr en trapesformet aggressiv grill, ny lyssignatur og mulighet for en heldigital cockpit.

Ladbar GLC var en kjempesuksess i sin første utgave, nå kommer straks den andre til Norge.

Mye utstyr standard

Med priser fra 570.000 kroner er altså GLC 300 e 4MATIC innstegsmodell i Norge. Effektnivået tilsier noe helt annet og det reflekteres også i listen over standardutstyr.

Blant høydepunktene som er inkludert i startprisen er automatisk nødbrems, MBUX med stemmestyring, multifunksjonsratt i skinn, LED High Performance-lys, 9-trinns automatgir, ryggekamera, elektrisk bakluke, cruise control, Keyless start og forvarming og kjøling av kupeen.

I tillegg tilbyr Mercedes som vanlig en rikholdig liste over ekstrautstyr. Erfaringsmessig bør du nok regne med å betale minst 650.000 kroner for "ferdig" bil, det er heller ikke noe problem å bruke betydelig mer.

Batteripakken har fått en betydelig økning i kapasiteten og er nå på 13,5 kWt.

Flatt gulv

Ladbare GLC kommer i to utgaver, som Mercedes kaller SUV og Coupé. De to har samme batteripakke. Kapasiteten har her økt fra 8,7 til 13,5 KWt, uten å ta opp mer plass. Dette er mulig grunnet en ny cellekjemi og gir en elektrisk rekkevidde på inntil 43 km etter den nye og mer realistiske målemetoden WLTP.

Siden GLC er designet for plassbesparende integrasjon av batteripakken, er resultatet et helt flatt gulv i bagasjerommet. For SUV-utgaven er tallene 395 liter (VDA) og 535 liter målt til taket, mens Coupé-utgaven byr på 350 liter etter VDA-standarden. Med alle seter lagt ned er volumene på henholdsvis 1.445 og 1.250 liter.

Salget av GLC falt kraftig da den ladbare versjonen forsvant. GLC med dieselmotor (bildet over) er ikke like attraktiv for norske kunder.

Trekke to tonn

Den elektriske motoren er integrert mellom forbrenningsmotoren og girkassen. På den måten sikres permanent firehjulsdrift uavhengig av batterinivå. Sammen med bensinmotoren sørger elmotoren for en systemeffekt på 320 hk og 700 Nm, et dreiemoment som kun AMG GLC 63 S kan matche.

Sprinten fra stillestående til 100 km/t går unna på bare 5,7 sekunder for SUV'en, men viktigst for kundene i dette segmentet er nok likevel at ladbare GLC kan trekke henger på inntil to tonn.

De første bilene produseres rundt årsskiftet og er altså forventet til Norge i februar.

Se video av nye GLC under: