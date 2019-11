Kort forklart kan man kalle dette en form for Netflix, bare for spill, men forskjellen er at her må man kjøpe spillene man ønske å spille.

Min største skepsis

Google inviterte til en lukket presselansering der TV 2 hjelper deg fikk testet opplegget i en times tid.

Ved lansering er det 40 spill tilgjengelig, mens det på denne testen kun var fire spill tilgjengelig.

Min største skepsis til å streame et spill er om man merker at de knappene man trykker på kontrolleren reagerer kjapt nok til hva som skjer på skjermen.

Først må knappetrykkene registreres av Chromecasten som er koblet til TV-en, og så må signalet sendes til et datasenter et eller annet sted der spillet faktisk kjører på en maskin. Så må all denne informasjonen sendes tilbake til skjermen, og karakteren i spillet gjør hva enn du ber den å gjøre. Det er en ganske lang reise, og nå til dags bør dette skje øyeblikkelig.

Det føles ut som man spiller på en konsoll. Foto: Ørnulf Riisnæs

Imponerende nok merket jeg ingenting. Det virket som det var en spillkonsoll gjemt bak TV-en et sted.

Dette ble testet hos Google i Norge, og jeg er ganske sikker på at det er god internettilgang der. Jeg fikk ikke lov til å ta med meg Google Stadia hjem, men de har en løsning for å sjekke om internettet man har hjemme er godt nok til å bruke tjenesten.

Går man på denne linken får man kjapt svar på om det holder. Og det virker som mitt nett hjemme burde holde greit.

Mitt internett burde klare Google Stadia bra. Foto: Skjermdump

Google Stadia kan spilles via en Chromecast Ultra. Har man en PC eller nettbrett som klarer den nyeste versjonen av nettleseren Google Chrome, kan man også bruke tjenesten.

Fungerer på de fleste skjermer

Google Stadia Lanseres tirsdag 19. november. Koster 1299. Kommer med både kontroller og en Chromecast Ultra. Inkluderer også 3 måneder Stadia Pro gratis. Stadia Pro koster 99,- i måneden. Da får man opp til 4K bilde, 60fps/HDR og 5.1 surround sound. Du trenger internett med minimum 10mbps for å bruke tjenesten. En gratis tjeneste med navn Stadia Base kommer i løpet av 2020. Der man kan spille i HD med 60fps og stereo lyd. En lignende tjeneste er tilgjengelig på Playstation med navn Playstation Now. For 145,- kan du spille rundt 600 spill fra Playstation 2, 3 og 4.

Når det gjelder mobiletelefoner fungerer dette kun på Googles egne Pixel-telefoner (som ikke er tilgjengelig i Norge), men Google forteller at tjenesten blir tilgjengelig på flere mobiltelefoner etter hvert.

Jeg fikk testet også på mobil. Her må man koble til med en kabel, noe jeg synes er litt kronglete til å være på slutten av 2019.

Det fungerte like fint på mobil som på TV-skjermen. Men TV’en står godt plassert i stua, gjerne med en router som gir den god nok internett. Med mindre man skal spille på toalettet, ser jeg ikke helt brukervennligheten på mobil, når dette er en tjeneste som er ment kun for bruk online.

Ikke overbevist

Flere streamingtjenester for video, slik som Netflix, har muligheten til å laste ned filmer og serier hvis man er på reise. Dette er for å slippe å bruke 4G mens man blir underholdt. Det kan man ikke med Google Stadia, da dette er meget prosesskrevende spill som selv de nyeste mobilen ikke er i nærheten av å kunne klare.

Google har uten tvil infrastrukturen til å få dette til, men majoriteten av gamerne blir nok ikke overbevist før de kan tilby spill som FIFA 20, Fortnite og Minecraft.