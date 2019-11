Mannen som skal ha tent på biblioteket i Larvik er varetektsfengslet.

Politiet mener det er stor gjentakelsesfare, og ba derfor om fire uker i varetekt, noe retten sa seg enig i.

– Mannen er avhørt, og han knytter seg delvis til de forskjellige hendelsene. Vi opplever at han samarbeider, og at han har en forklaring på det som har skjedd, sier politiadvokat Magnar Pedersen til TV 2.

Løslatt ved en feil

Mannen er siktet for flere tilfeller av ildspåsettelser i Larvik sentrum.



De første hendelsene fant sted natt til 7. november. Mannen ble da pågrepet og fengslet, men løslatt igjen samme dag.

Politiet uttalte på lørdag at løslatelsen skjedde ved en feil. Årsaken skal ha vært kommunikasjonssvikt mellom politiet i Larvik og Tønsberg, opplyste Østlands-Posten.

Lørdag morgen ble mannen pågrepet igjen, denne gangen mistenkt for brannen på biblioteket i Larvik.

– Min klient har forklart seg om det han husker fra disse brannstiftelsene. Han har foreløpig valgt og ikke ta stilling til straffskyld, sier mannens forsvarer Søren Hellenes til TV 2.

Begjærte seg løslatt

Hellenes opplyser videre at hans klient har forklart at han tente på en container med bygningsavfall, natt til 7. november og at han har erkjent å ha tent på en søppelcontainer som sto i nærheten av biblioteket i Larvik. Ifølge Østlands-Posten har mannen sagt i avhør at han ikke innså at hele bygget kunne gå med i brannen.

– Min klient begjærte seg selv løslatt under fengslingsmøte, men sa seg villig til å underlegge seg meldeplikt, sier forsvareren til TV 2.

Ifølge Østlands-Posten oppsøkte den siktede mannen legevakten før han satte fyr flere steder i Larvik, natt til 7. november.

– Han oppsøkte legevakta etter disse første brannstiftelsene for å be om hjelp, fordi han visste at dette kom til å gå galt, sier Hellenes til avisen.