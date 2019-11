En tidligere legespesialist ved Sykehuset Namsos gjorde feil som har fått svært alvorlige følger for flere pasienter. Han har gitt avkall på sin autorisasjon som lege, skriver Trønder-Avisa onsdag.

I mai 2019 mottok Helse Nord-Trøndelag en melding om feil i en beskrivelse av gjennomført CT colon-undersøkelse.

Mellom 2004 og 2018 hadde legespesialisten gransket 236 CT colon-undersøkelser. 39 av disse pasientene har tatt en ny CT colon-undersøkelse i senere tid, og er gransket på nytt av andre legespesialister, ifølge avisen.

I tre av disse tilfellene ble det påvist mangler, to kreftdiagnoser og en polypp.

Re-granskning

I september gjennomførte Fylkesmannen i Trøndelag tilsyn ved avdelingen legen arbeidet i. Han konkluderer slik:

«Fylkesmannens samlede vurdering er at virksomheten ble drevet med for stor risiko, begrunnet i manglende rutiner for å sørge for forsvarlig drift».

– Våre egne undersøkelser medførte at vi iverksatte et stort arbeid med re-gransking, for så raskt som mulig å få avklart både omfang og alvorlighet av dette, sier medisinsk fagsjef i Helse Nord-Trøndelag, Paul Georg Skogen, til Trønder-Avisa.

Skogen forteller at mangelfulle beskrivelser har fått alvorlige følger for noen av pasientene.

– Dette dreier seg om åtte til ti pasienter, som på grunn av mangelfulle beskrivelser har fått mer og mindre forsinket diagnose og dermed fare for mer uttalt sykdom og behandlingsforløp enn nødvendig, forteller han.

Kan ha medført dødsfall

Skogen utelukker ikke at feilbehandlingen kan ha medført tidligere dødsfall for noen pasienter.

– For noen få har det medført tidligere død, sier han.

Legen hadde sluttet i jobben i Helse Nord-Trøndelag da forholdene ble oppdaget, men vedkommende har nå mistet legelisensen sin.

– Alle pasientene som vi har funnet behandlingsfeil og mangler hos, er kontaktet og har fått nødvendig behandling og oppfølging. De har mulighet til å søke om pasientskadeerstatning. Dette er en svært alvorlig sak og vi beklager på det sterkeste det som har skjedd, sier Skogen.

Helseforetaket har frist til 9. desember med å svare Fylkesmannen på hvordan helseforetaket vil redusere risikoen for at liknende skjer igjen, og i tillegg en risikovurdering knyttet til framdriften av re-granskingen.

Namdalsavisa har forsøkt å få tak i legen. Ifølge avdelingslederen hvor legen jobbet, ønsker han ikke å uttale seg om saken.