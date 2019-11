Mandag arrangerte Olympiatoppen Tokyo-samling for aktuelle utøvere, trenere og ledere til OL og Paralympics.

– Best foreberedt, best trent samt å fungere best som lag, sa toppidrettssjefen da han innledet samlingen og la fram nøkkelpunkter for å oppnå suksess.

Medaljefangst i tropevarme

Med trolig over 30 varmegrader store deler av dagene i konkurranseperiodene, ønsker Øvrebø å slå antall medaljer fra OL i Rio og London.

– Vi gikk tidlig ut etter Rio med et medaljehåp på åtte medaljer, som er en dobling av medaljefangsten i både Rio og London. Så får vi kjenne litt på det utover våren om det virker riktig. Det er mye som går bra i norsk toppidrett, så foreløpig så holder vi på de målene.

– Det blir veldig krevende

Målsettingen for Paralympics-medaljer er tolv, men Øvrebø fortalte at det må tas en ny vurdering etter at det har kommet endringer i klassifikasjonsreglene rundt noen av utøverne som har medaljesjanser.

Men toppidrettssjefen var tydelig på at slike målsettinger er viktig for samholdet i troppen.

– Det blir veldig krevende, men samtidig så er det realistisk nok til at det gir energi. Et mål må gi energi, det er veldig viktig. Det skal gi energi til hele troppen.

OL i Tokyo går i perioden 24.juli til 9.august, mens paralymperne skal i aksjon fra 25.august til 6.september.