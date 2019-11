– Det var ikke slik jeg så for meg at tidenes ferietur skulle gå, sier James Michael (32) til nyhetsbyrået South Wales News Service.

I mange år hadde London-mannen drømt om å reise til Malawi, og i oktober i fjor fikk han og tre kamerater det endelig til.

Turen kunne ikke gått verre, ettersom han fikk en parasitt i penis og endte opp med å sveve mellom liv og død.

John fikk diagnosen schistosomiasis, også kalt bilharzia, og var innlagt på sykehus i tre måneder.

– Når jeg ser på bildene fra oppholdet i Afrika, så er det rart å tenke på at det var der parasitten krøp inn i penisen min, sier han.

James og kameratene reiste først til Zambia, og deretter til Zimbabwe og Malawi.

Kvartetten svømte i og rodde på Malawisjøen i fem dager før de satte seg på flyet tilbake til England.

NESTEN LAM: James fikk mange presanger de tre månedene han var innlagt. Foto: South Wales News Service

Så fort flyet hadde landet, startet problemet.

Beina sviktet

James mistet følelsen i beina, men tenkte at det kanskje skyldtes at han var sliten eller at han hadde syklet.

Først da han nesten ikke klarte å gå i trapper, oppsøkte han en lege.

Han ble satt på en antibiotikakur og sendt hjem, men en uke senere oppsøkte han Chelsea and Westminster Hospital.

– Jeg forklarte dem at noe alvorlig var på gang. Jeg dro til nevrologisk avdeling, og de tok blodprøver for å se hva som skjedde. De fant fort ut at immunforsvaret mitt angrep ryggraden min, slik at jeg mistet kontrollen på beina mine, sier han.

Etter videre undersøkelser på avdeling for tropiske sykdommer, fikk James beskjed om at en parasittorm hadde krøpet inn i penisen hans og lagt egg i kroppen hans.

Dette er schistosomiasis: En markinfeksjon som finnes i tropiske og subtropiske områder.

Omkring 200 millioner mennesker er smittet på verdensbasis.

Smitter gjennom ferskvann ved at ormens larver trenger igjennom huden når man bader.

De fleste pasienter får lette symptomer, og ofte oppdages infeksjonen ved en tilfeldighet fordi man finner blod i avføringen eller i urinen.

Hvis man er infisert med mye mark, og infeksjonen ikke blir behandlet, kan det oppstå alvorlige komplikasjoner. Kilde: Felleskatalogen

Rullestol og krykker

32-åringen fikk diagnosen schistosomiasis, og måtte få medikamentet praziquantel for å ta livet av parasittene i kroppen.

– Det drepte infeksjonen, men jeg var lam. Oddsene var ikke gode, sier James.

Han ble liggende på sykehuset i tre måneder, og måtte bruke rullestol for å komme seg rundt. Frem til april i år måtte han bruke krykker.

SMERTEFULLT: James fikk et enormt akneutbrudd på ryggen og armene under behandlingen. Foto: South Wales News Service

Bivirkningene av medisineringen gjorde at han fikk et stort akneutbrudd på ryggen og armene, i tillegg til kraftig diaré.

– Jeg har aldri kjent en slik smerte, sier han, og forteller at han ikke klarte å sove skikkelig på en måned fordi ryggen gjorde så vondt, og han klarte heller ikke å dusje baksiden av kroppen. Kjæresten fikk ikke lov til å klemme ham.

– Ganske flaut

James klarte heller ikke å gå på toalettet som normalt, og måtte bruke et kateter.

– Det var ganske flaut, sier han.

Nå som James er blitt frisk igjen, sier han at han ikke ville unnet smertene til sin verste fiende.

– Dette har vært forferdelig, sier briten.