Værmeldingene i november har hittil vært preget av snø, minusgrader og vanskelige kjøreforhold.

Årets novembermåned har fulgt i oktobers fotspor, og er hittil den kaldeste måneden sammenlignet med samme tidspunkt, på mange år.

I oktober måtte man helt tilbake til 2003 og 2009 for å finne tilsvarende temperaturer, mens i november må vi i store deler av landet helt tilbake til 1998 for å finne en kaldere novembermåned.

Ifølge tall fra StormGeo er det Nord-Norge, Trøndelag og Vestlandet fra Bergen og nordover som nå slår kulderekordene.

Kaldeste målt

De kjøligste temperaturene har hittil vært målt på Finnmarksvidda, som har hatt temperaturer helt ned til 35 minusgrader.

– Det er veldig uvanlig å måle en så lav temperatur på denne tiden av året, sier vakthavende meteorolog i Storm Geo, Isak Slettebø, til TV 2.

Men et annet sted har opplevd sin kaldeste temperatur i november siden vi begynte å registrere temperaturer på målestasjoner.

– Bardufoss opplevde 29,8 minusgrader, som er det kaldeste som er målt i området, sier Slettebø.

Det er over 20 grader lavere enn den gjennomsnittlige døgntemperaturen på minus fem grader i området.

Mildere i Øst

I Tromsø har temperaturene hittil vært tre grader kaldere enn normalen, mens det på Værnes og i Tafjord har vært tre og en halv grad kaldere.

På Ørlandet i Trøndelag må man helt tilbake til 1970 for å finne en kaldere start på november enn i år.

I Rogaland, Sørlandet og på Østlandet har det derimot vært mildere i været. Ifølge Storm var det kaldere i disse områdene i november 2016.

Til tross for at 2016 hittil slår årets kalde måned, tyder det på at november kan bli den kaldeste novembermåneden i hele landet siden 2010.

– Imponerende

Nå snur derimot trenden, og allerede fra tirsdag brer mildværet seg over store deler av landet.

– Det blir plussgrader i alle fylkene i Nord Norge. Og utover uken går vi mot en normalisering av temperaturene, forteller meteorologen.

Ifølge Slettebø er det lenge til vi får et skikkelig kaldt vær igjen.

– Det ser ut til at den kalde bølgen allerede har gitt seg. Men temperaturene vi har opplevd hittil har vært ganske imponerende, sier han.