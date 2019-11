Leveransene er knyttet til teknisk anlegg og nødvendige sikkerhetsdører. Åpningen er derfor utsatt med et halvår.

– Det er to leveranser som er forsinket. For å ikke gå på akkord med kvaliteten vil vi sørge for at disse leveransene på plass, og for at de blir testet, slik at vi har en stabil drift før vi åpner. De to leveransene sørger for riktig luft og temperatur og en handler om sikkerhetsdører, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg til NTB.