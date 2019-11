Martin Ødegaard måtte melde forfall til landskampene mot Færøyene og Malta grunnet en skade.

Nå kjemper 20-åringen en kamp mot klokka for å rekke kanskje årets størst kamp: Real Sociedads bortekamp mot Real Madrid – klubben som eier ham – på ærverdige Santiago Bernabeu.

– For øyeblikket er det ikke hundre prosent sikkert at han rekker kampen på Bernabeu, opplyser Real Sociedad til TV 2.

Med andre ord er Martin Ødegaard trolig avhengig av at kroppen responderer bra på treningsøktene denne uken for at han skal være aktuell til lørdagens oppgjør.

Trente lett med ball fredag

Det var i oppgjøret mot Celta Vigo den 27. oktober at Ødegaard pådro seg en fotskade etter en takling på overtid.

Ødegaard har selv postet videoer i sosiale medier som har vist at han har trent alternativt, blant annet i svømmebasseng, siden.

Fredag var han imidlertid ute på feltet igjen, der han gjorde enkle øvelser med ball, ifølge lokalavisen El Diario Vasco.



Fredag og lørdag hadde Real Sociedad fri fra fellestreningene, men både i ettermiddag og i morgen har klubben åpne treninger.

Trolig vil man få en solid pekepinn etter disse øktene om Martin Ødegaard kan være aktuell for å spille mot Real Madrid til helga.