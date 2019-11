27-åringen ble varetektsfengslet søndag.

– Han vil bli avhørt så snart som mulig. Så snart han er i en tilstand som tillater at han kan bli avhørt, sier påtaleansvarlig i saken, politiadvokat Eli Valheim, til TV 2.

Hun sier politiet ikke vet når de vil kunne gjennomføre avhør av 27-åringen.

– Vi har ikke noen opplysninger så langt som tyder på at han vil være i en tilstand som gjør at han avhøres i dag, sier Valheim.

Videre opplyser hun at politiet har gjort en rekke beslag i saken, men vil ikke gå inn på hva de inneholder. 27-åringen er en kjenning av politiet.

Mannen ble søndag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han var ikke i stand til å møte til fengslingsmøtet.

Fredag kveld klokken 20 fikk politiet inn en melding om en hendelse på en adresse i Florø i Sogn og Fjordane. Politi og ambulansepersonell rykket ut og fant en kvinne i 50-årene med knivskader i leiligheten.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp, men ganske raskt ble kvinnen erklært død.

Ifølge politiet bodde den drapssiktede mannen i Florø sammen med sin mor. De to hadde besøk av avdøde og avdødes sønn.

Politiet har ingen indikasjoner for at andre var tilstede under drapet.